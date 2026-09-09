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मिर्जापुर में जेन अल्फा प्रदर्शन मामले में दो सपा नेता समेत 4 गिरफ्तार

मिर्जापुर: जनपद में स्कूली बच्चों के रास्ते के लिए जन अल्फा छात्रों के साथ सपा नेता के प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज मुकदमा को लेकर दो सपा नेता समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दो दिन पहले सपा नेताओं ने स्कूली बच्चों के साथ स्कूल के गेट के बाहर रास्ते के लिए प्रदर्शन किया था. सहायक शिक्षक के तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

मिर्जापुर सिटी ब्लॉक के चेरुईराम कंपोजिट विद्यालय के गेट के सामने सड़क निर्माण की मांग के लिए 7 जुलाई को छात्रों के साथ प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने सपा नेता रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहनी के जिला अध्यक्ष कौशिक कनौजिया समेत छह के खिलाफ विद्यालय के सहायक अध्यापक संजय कुमार तिवारी की तहरीर प्राथमिकी दर्ज की थी.

सपा नेता रोहित शुक्ला उर्फ लल्लू और सपा लोहिया वाहनी के जिला अध्यक्ष कौशिक कनौजिया के साथ आरती और लाल बहादुर को गिरफ्तार कर लिया है. नामजद में शंकर और रामनरेश यादव अभी भी फरार हैं.

साथ ही कई अज्ञात रोहित शुक्ला के समर्थक पर मुकदमा दर्ज की गई है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है. रोहित शुक्ला अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं मझवां विधानसभा से दो बार चुनाव लड़ चुके है.