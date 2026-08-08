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जीजा की हत्या के आरोप में साले समेत चार गिरफ्तार; पांच बिस्वा जमीन के लिये रची साजिश, दोस्त को भी दिया पैसों का लालच

पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली नगर पुलिस की चार टीमें गठित की थीं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 5:32 PM IST

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सुलतानपुर : कोतवाली नगर क्षेत्र के लोलेपुर चौहानी में 3 अगस्त की रात कब्रिस्तान के पास शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में सगे साले समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि हाईवे किनारे स्थित जमीन को बेचने से मिलने वाली रकम के लालच में मृतक के सगे साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने बताया कि मृतक शाकिब करीब 25 वर्ष का था और बचपन से ही अपने ननिहाल लोलेपुर चौहानी में रहता था. 2 अगस्त की रात वह किसी काम से घर से बाहर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने तलाश शुरू की तो अगले दिन घर से कुछ दूर स्थित कब्रिस्तान के पास तालाब के किनारे उसका शव मिला.


मृतक के पिता सहबान की तहरीर पर कोतवाली नगर में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए एसओजी, सर्विलांस और कोतवाली नगर पुलिस की चार टीमें गठित की थीं. उन्होंने बताया कि पुलिस को जांच में पता चला कि शाकिब को उसकी नानी से पक्का मकान और हाईवे के किनारे पांच बिस्वा जमीन मिली थी. यह जमीन लखनऊ-वाराणसी हाईवे के पास बताई गई है.

उन्होंने बताया कि शाकिब ने इस जमीन को 48 लाख रुपये में बेचने का एग्रीमेंट किया था. एग्रीमेंट के दौरान शाकिब को दो लाख रुपये एडवांस मिले थे, जबकि बाकी रकम बैनामा के बाद मिलनी थी. पुलिस के मुताबिक, इसके लिए शाकिब ने नया बैंक खाता खुलवाया था और अपने एक रिश्तेदार को खाते में नॉमिनी बनाया था. पुलिस का दावा है कि जमीन की बिक्री और रकम की जानकारी शाकिब के सालों को हुई. मृतक के साले को आशंका थी कि जमीन की रकम शाकिब अपनी पत्नी को देने के बजाय शराब और अन्य कामों में खर्च कर देगा.

पुलिस के अनुसार, इसी के बाद मृतक के साले सलमानुल हक उर्फ सलमान और उसके साथियों ने शाकिब को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस का दावा है कि योजना के तहत मृतक का दोस्त सलमान अहमद अपने साथ लेकर गया और उसे शराब पिलाई. इसके बाद शाकिब को गांव से बाहर ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद मो. हुसैन, मो. जीशान और सलमानुल हक उर्फ सलमान के साथ मिलकर उसकी दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद शव को पास के तालाब में फेंक दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, 8 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र पुलिस टीम के साथ आरोपियों की तलाश कर रहे थे. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी चौहानी से बाईपास जाने वाली सड़क पर विनोवापुरी के सामने एक बाग में बैठे हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस के अनुसार, पुलिस टीम को देखते ही चारों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें मौके पर पकड़ लिया गया. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के सामने 2 अगस्त की रात शाकिब की गला दबाकर हत्या करने और शव को तालाब में फेंकने की बात बताई. पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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