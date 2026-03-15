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वजीरपुर में मारपीट: चार आरोपी गिरफ्तार, अपने बयान को लेकर SHO को किया गया लाइन हाजिर

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिम दिल्ली के वजीरपुर जेजे कॉलोनी में मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा निकलने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद कुछ युवकों ने दो लोगों पर हमला कर दिया था. इसके बाद घायल मोहन लाल (42) और वीरेंद्र (47) को उपचार के लिए दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहिल उर्फ नटवाला उर्फ लाला, राघव उर्फ रोमियो उर्फ अक्षय कुमार, अभिषेक उर्फ बघीरा और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया. मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है.

वहीं मामले से जुड़ी एक वीडियो सामने आई, जिसमें पुलिस अधिकारी की ओर से की गई कथित गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी को लेकर भी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला लाइन करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. डीसीपी आकांक्षा यादव ने मामले को लेकर कहा कि एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो भारत नगर पुलिस स्टेशन का है, जिसमें पुलिस अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि जो क्रिमिनल अपराधों में संलिप्त हैं उन्हें पॉलिटिकल इंटरवेंशन पर छोड़ दिया जाता है. मैं इसे साफ करना चाहती हूं कि ये एक पब्लिक इंटरैक्शन के दौरान जो एसएचओ भारत नगर का काम देख रहे थे उन्होंने गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी की है और यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. ये उनका व्यक्तिगत बयान है और दिल्ली पुलिस ने इसपर संज्ञान लेते हुए उन्हें पद से हटाते हुए लाइन हाजिर कर दिया है. नियमों के अनुसार इसपर कार्रवाई की जाएगी.