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राजस्थान हाईकोर्ट बिल्डिंग में घटिया निर्माण का मामला, 15 सितंबर की सुनवाई से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन, 4 गिरफ्तार

हाईकोर्ट में भवन को लेकर लिए गए प्रसंज्ञान मामले पर 15 सितंबर को सुनवाई है.

हाईकोर्ट में CS की विजिट
हाईकोर्ट में CS की विजिट (फोटो फाइल)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 10:13 AM IST

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जोधपुर : कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने रविवार को राजस्थान हाईकोर्ट की बिल्डिंग निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल मामले में निर्माण एजेंसी के अधिकारी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को गिरफ्तार किया है. दो साल पहले दर्ज किए गए इस मामले से मानव जीवन को खतरा बताया गया था. जांच अधिकारी एसीपी हिमांशु शर्मा ने चार लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है

एसीपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 में कोर्ट ऑफिसर शरद जोशी ने रिपोर्ट दी थी. इसमें 2023-24 के दौरान नए भवन में छत गिरने, पानी भरने सहित आठ घटनाओं की जानकारी देते हुए आरएसआरडीसी के अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की थी. हाईकोर्ट में भवन को लेकर लिए गए प्रसंज्ञान मामले पर 15 सितंबर को सुनवाई है. इससे पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है.

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इनकी हुई गिरफ्तारी, एक हुए रिटायर : कुड़ी थाना पुलिस ने दो साल पहले दर्ज एफआईआर में RSRDC के तत्कालीन प्रॉजेक्ट ऑफिसर नवीन रॉय, जो अब रिटायर हो चुके हैं और इंजीनियर जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया है. इनके अलावा जेके इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट के मालिक जयपुर निवासी रामेश्वर खंडेवाल और निदेशक गोपाल लाल खंडेलवाल को गिरफ्तार किया है.

दो साल बाद क्यों हुई गिरफ्तारी? : 2024 की घटनाओं के चलते हाईकोर्ट प्रशासन ने भवन निर्माण की खामियां को लेकर IIT जोधपुर और मुंबई से जांच करवाई. इस दौरान ही भवन के डोम से खतरा होने पर उसके नीचे आवाजाही बंद कर दी गई. हाल ही में रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया. रिपोर्ट में डोम के गिरने और भवन की स्थिति को लेकर स्थिति साफ हुई है. प्रसंज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित बड़े अधिकारियों को तलब किया है.

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15 को पेशी, सीएस ने किया दौरा : हाईकोर्ट में 15 सितंबर को प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई होनी है, जिसके अंतर्गत बड़े अधिकारी पेश होंगे. इससे पहले शनिवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास में हाईकोर्ट परिसर का दौरा किया था. उन्होंने इसके लिए एक डेडिकेटेड इंजीनियरों की टीम बनाने के साथ साथ तेज गति से सुधार करने की बात कही थी.

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