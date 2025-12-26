अतीक अहमद के डायलाॅग पर बनाई REEL; चलती कार में की स्टंटबाजी, प्रयागराज में चार आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
Published : December 26, 2025 at 12:57 PM IST
प्रयागराज : जिले में माफिया अतीक अहमद के डायलाॅग पर रील बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने जानलेवा स्टंट करते हुए रील बनाने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने रील बनाने के दौरान प्रयोग की गईं दो कारों को भी सीज कर दिया है.
डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि मोहम्मद सुनेफ, शुभम कुमार भारती, मोहम्मद हमदान और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में सामने आया कि वायरल रील अतीक अहमद की वॉयस रिकॉर्डिंग लगाकर बनाई गई थी. दोनों कारों को सीज कर दिया गया है. इस तरह के भड़काऊ कंटेंट और स्टंट से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरा पैदा होता है. सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
यह पूरा मामला वीआईपी एयरपोर्ट रोड का है, जहां कुछ युवकों ने इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए अतीक अहमद की वॉयस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करते हुए रील बनाई. वीडियो में डायलॉग के साथ गालियों का प्रयोग किया गया. यही नहीं, अन्य वीडियो में युवक चलती कार की छत, बोनट और दरवाजों पर लटककर जानलेवा स्टंट करते नजर आए.
यह रील इंस्टाग्राम आईडी पर एयरपोर्ट रोड के कई वीडियो अपलोड किए गए थे. यह इलाका एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से बेहद नजदीक है. मामला सामने आने के बाद एयरपोर्ट थाने में तैनात उप निरीक्षक ब्रह्मेश मिश्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया. तहरीर में बताया गया कि 25 दिसंबर 2025 को चेकिंग और गश्त के दौरान मोहिनी चौराहे पर स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट चौराहे से ऐरावत चौराहे के बीच दो कारों सहित अन्य वाहनों से 10 से 12 युवक तेज रफ्तार में रेस लगाते हुए स्टंट कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे.
