अतीक अहमद के डायलाॅग पर बनाई REEL; चलती कार में की स्टंटबाजी, प्रयागराज में चार आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज : जिले में माफिया अतीक अहमद के डायलाॅग पर रील बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने जानलेवा स्टंट करते हुए रील बनाने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने रील बनाने के दौरान प्रयोग की गईं दो कारों को भी सीज कर दिया है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि मोहम्मद सुनेफ, शुभम कुमार भारती, मोहम्मद हमदान और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में सामने आया कि वायरल रील अतीक अहमद की वॉयस रिकॉर्डिंग लगाकर बनाई गई थी. दोनों कारों को सीज कर दिया गया है. इस तरह के भड़काऊ कंटेंट और स्टंट से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि आम लोगों की जान को भी खतरा पैदा होता है. सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई जा रही है और इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.