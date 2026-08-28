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मध्यप्रदेश से हथियार लाकर करते थे नागौर में सप्लाई, 6 पिस्टल एवं कारतूस जब्त, 4 गिरफ्तार

निकाय चुनाव से पहले नागौर डीएसटी एवं खाटू बड़ी पुलिस ने 6 पिस्टल और 24 कारतूस बरामद किए.

Seized weapons and arrested accused
जब्त हथियार एवं गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Nagaur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 8:09 PM IST

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नागौर: निकाय चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नागौर पुलिस की डीएसटी और खाटूबड़ी थाना पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनके पास और निशानदेही पर 6 अवैध पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. आरोपी मध्यप्रदेश के उज्जैन एवं खरगोन से हथियार लाते और नागौर जिले में सप्लाई करते थे.

एएसपी आसाराम चौधरी ने बताया कि डीएसटी को ओमप्रकाश पुत्र रामनिवास जाट, निवासी ढेहरी के अवैध हथियारों की सप्लाई करने की सूचना मिली. इस पर पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया. उससे पूछताछ के बाद हथियार खरीदने के आरोपी श्रवणराम, सुरेश और ओमप्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया.

नागौर एएसपी चौधरी बोले... (ETV Bharat Nagaur)

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2 साल से कर रहे हथियार सप्लाई: एएसपी चौधरी के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी ओमप्रकाश करीब 2 साल से अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़ा था. वह हथियार कहां से लाता था और अब तक कितने लोगों तक हथियार पहुंचा चुका है, इसका खुलासा जांच के बाद होगा. पुलिस सप्लायर से लेकर हथियार खरीदने वालों तक पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.डीएसटी की सूचना के आधार पर 27 अगस्त को कार्रवाई शुरू की गई थी. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. प्रकरण की आगे की जांच पुलिस थाना रोल को सौंपी है.

चुनाव से पहले पुलिस की नजर: निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है. इसके तहत इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद हुए. अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल किसी वारदात या चुनाव के दौरान आपराधिक गतिविधि में किया जाना था या नहीं.

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