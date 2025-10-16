ETV Bharat / state

कानपुर में खोला फर्जी बैंक; लोन दिलाने के नाम पर 71 महिलाओं से लाखों की ठगी, चार गिरफ्तार

डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी बताया कि 71 महिलाओं से ठगी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
फर्जी बैंक से लोन के नाम पर ठगी (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 8:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: फिल्मी स्टाइल में फर्जी बैंक खोलकर लोन के नाम पर 71 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है. गुरुवार को कानपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया. इस केस में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 56 हजार रुपये कैश और जेवरात बरामद किये गए हैं.

7000 रुपये किराए पर मकान में खोला बैंक: डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि थाना शिवराजपुर और बिल्हौर के कुछ लोगों ने पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक शिकायत पत्र दिया था. शिकायत के मुताबिक, शिवराजपुर के भटपुरा गांव निवासी धर्मेंद्र के मकान में 7000 रुपये प्रतिमाह किराए पर 1 अक्टूबर 2025 को एक बैंक खोला गया था. इसमें बाकायदा ब्रांच मैनेजर, लोन अफसर, फील्ड अफसर तैनात किये गये थे. यह बैंक दिखने में दूसरे बैंकों की तरह ही नजर आया.

Photo Credit: ETV Bharat
आरोपियों के पास से बरामद कैश और ज्वेलरी (Photo Credit: ETV Bharat)

गांवों की महिलाओं को बनाया निशाना: ठग बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में गये. वहां महिलाओं को दो दिन के अंदर 20 से 50 हजार रुपये तक का मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देते थे. ये लोग महिलाओं से दस्तावेज लेकर लोन के नाम पर पहले 3900 से 4000 रुपये जमा कराते थे. इसी तरह से ठगों ने कई महिलाओं के साथ लाखों रुपये ले लिये. जब महिलाओं को लोन नहीं मिला, तो उन्होंने इस मामले की शिकायत की.

धोखाधड़ी के लिए बनाया था बैंक का सेटअप: पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बिल्हौर, चौबेपुर और शिवराजपुर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पूरा बैंक का सेटअप नजर आया. छापेमारी के दौरान मौके से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान अपना नाम सीतापुर के सिंघोली गांव निवासी जितेंद्र गौतम उर्फ राकेश गौतम (ब्रांच मैनेजर), प्रदीप गौतम उर्फ संतोष पांडे (असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर) सीतापुर के पीरपुर गांव निवासी उत्तम वर्मा और संधि शर्मा (लोन ऑफीसर) सुमरावा गांव निवासी शैलेश गौतम उर्फ रोहित (फील्ड ऑफिसर) को मौके से गिरफ्तार किया.

फर्जी बैंक में 100 महिलाओं के खाते मिले: पुलिस को इस बैंक में 100 महिलाओं के खाते मिले. फर्जी बैंक फॉर्म भी पुलिस ने जब्त किये हैं. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के बैंक का नाम इसलिए चुना था ताकि अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ सकें.

किसी को भी उन पर संदेह न हो. वह उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैंक के बारे में सर्च करने को कहते थे. जब लोग सर्च करते थे, तो उन्हें महाराष्ट्र की बैंक की जानकारी होती थी और उन्हें विश्वास हो जाता था.

लाखों रुपये की ठगी 15 दिनों में की: डीसीपी वेस्ट ने कहा कि शातिरों से पूछताछ में बताया कि वह छोटी-छोटी रकम इसलिए महिलाओं से ठगते थे क्योंकि वह पुलिस से शिकायत करने न जाएं. करीब 20 से 50 हजार रुपये के लोन के लिए बीमा के नाम 3000 रुपये देने के लिए महिलाएं तुरंत तैयार हो जाती थीं. पिछले 15 दिनों में उनके पास लाखों रुपये जमा हो गए थे.

भागने की फिराक में थे चारों नटवरलाल: चारों यहां से भगाने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें धर दबोचा. पकड़े गए शातिर ठगों के नाम पर अलग-अलग थाने में कई मुकदमे भी दर्ज हैं. जितेंद्र के नाम पर आगरा, शिवराजपुर, बिल्हौर में 5, उत्तम के खिलाफ 4, शैलेश और प्रदीप के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 56 हजार रुपये कैश और कुछ ज्वेलरी बरामद की है. खुलासा करने वाले टीम 25000 रुपये बतौर इनाम दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें- World Food Day 2025; लखनऊ के नवाबी कबाब, वाराणसी की ठंडाई और चाट; देशी ही नहीं विदेशी मेहमानों को भी लुभा रहा यूपी का स्वाद

TAGGED:

FAKE BANK OPENED IN KANPUR
71 WOMEN DUPED IN KANPUR
DUPED ON PRETEXT OF LOANS
FOUR ARRESTED IN KANPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.