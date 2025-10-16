ETV Bharat / state

कानपुर में खोला फर्जी बैंक; लोन दिलाने के नाम पर 71 महिलाओं से लाखों की ठगी, चार गिरफ्तार

फर्जी बैंक से लोन के नाम पर ठगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: फिल्मी स्टाइल में फर्जी बैंक खोलकर लोन के नाम पर 71 महिलाओं से ठगी का मामला सामने आया है. गुरुवार को कानपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया. इस केस में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 56 हजार रुपये कैश और जेवरात बरामद किये गए हैं. 7000 रुपये किराए पर मकान में खोला बैंक: डीसीपी वेस्ट दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि थाना शिवराजपुर और बिल्हौर के कुछ लोगों ने पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक शिकायत पत्र दिया था. शिकायत के मुताबिक, शिवराजपुर के भटपुरा गांव निवासी धर्मेंद्र के मकान में 7000 रुपये प्रतिमाह किराए पर 1 अक्टूबर 2025 को एक बैंक खोला गया था. इसमें बाकायदा ब्रांच मैनेजर, लोन अफसर, फील्ड अफसर तैनात किये गये थे. यह बैंक दिखने में दूसरे बैंकों की तरह ही नजर आया. आरोपियों के पास से बरामद कैश और ज्वेलरी (Photo Credit: ETV Bharat) गांवों की महिलाओं को बनाया निशाना: ठग बिल्हौर, चौबेपुर, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में गये. वहां महिलाओं को दो दिन के अंदर 20 से 50 हजार रुपये तक का मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देते थे. ये लोग महिलाओं से दस्तावेज लेकर लोन के नाम पर पहले 3900 से 4000 रुपये जमा कराते थे. इसी तरह से ठगों ने कई महिलाओं के साथ लाखों रुपये ले लिये. जब महिलाओं को लोन नहीं मिला, तो उन्होंने इस मामले की शिकायत की. धोखाधड़ी के लिए बनाया था बैंक का सेटअप: पुलिस कमिश्नर के आदेश पर बिल्हौर, चौबेपुर और शिवराजपुर में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पूरा बैंक का सेटअप नजर आया. छापेमारी के दौरान मौके से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया.