साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार! ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नंबर चुराकर ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, 7.10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा
ये आरोपी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नंबर निकालकर किसानों और अनाज व्यापारियों को अपना निशाना बनाते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:33 PM IST
इटावा: ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ चलाए जा रहे साइबर वज्र अभियान के तहत इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने किसानों और अनाज व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के कथित सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, ये आरोपी फर्जी कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आड़ में सरसों, मक्का और अन्य अनाजों की खरीद-बिक्री का झांसा देकर व्यापारियों से संपर्क करते थे. गिरोह के सदस्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापारियों के मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें फोन करते थे और बाजार से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने का लालच देते थे.
डील तय होने के बाद आरोपी 50 से 60 प्रतिशत रकम एडवांस के रूप में व्यापारियों से फर्जी खातों में जमा करवा लेते थे. इसके बाद चेक और एटीएम के माध्यम से रकम निकाल ली जाती थी. उसके बाद व्यापारियों से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती थी.
पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने करीब पांच फर्जी कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से विभिन्न बैंकों में लगभग 20 चालू खाते खुलवाए थे. इन संदिग्ध खातों में अब तक करीब 7 करोड़ 10 लाख रुपये का लेन-देन सामने आया है. वहीं, NCRP पोर्टल पर गिरोह के खिलाफ करीब 25 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 45 लाख रुपये की ठगी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं.
पुलिस का कहना है कि शिकायत करने पर पीड़ित व्यापारियों को जान-माल की धमकी भी दी जाती थी, जिसके चलते कई व्यापारी स्थानीय पुलिस से शिकायत करने के बजाय केवल NCRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते थे. इस मामले में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया था. आपराधिक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने लुहन्ना चौराहा से ग्वालियर तिराहे की ओर जाने वाली सड़क पर एक दुकान के पास घेराबंदी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
ये हैं गिरफ्तार आरोपी
- प्रतीक सक्सेना, निवासी हरिपुरम कॉलोनी, थाना सिविल लाइन, उम्र 34 वर्ष
- विकास, निवासी नुमाइश पाण्डाल, थाना सिविल लाइन, उम्र 28 वर्ष
- आकाश बाथम, निवासी रामनगर, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, उम्र 22 वर्ष
- प्रवेश कुमार, निवासी कजगवां, थाना इकदिल, उम्र 29 वर्ष
आरोपियों के कब्जे से बरामद सामग्री
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और कार्यालय से पांच कंप्यूटर सिस्टम, एक लैपटॉप, दो प्रिंटर, 13 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, पहचान संबंधी दस्तावेज, छह सिम कार्ड, करीब 2000 विजिटिंग कार्ड, नौ डायरियां, 20 वाउचर, अनाज के सैंपल पैकेट, फर्जी दस्तावेज, कार्यालय की सामग्री और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं. इसके अलावा पुलिस ने XUV 700 कार भी बरामद की है, जिसे ठगी से अर्जित रकम से खरीदा गया था. वाहन को एमवी एक्ट की धारा 207 के तहत सीज किया गया है.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रतीक सक्सेना के खिलाफ थाना सिविल लाइन में साइबर ठगी से संबंधित कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं. अन्य राज्यों में भी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस टीम के सराहनीय कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ने 25 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
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