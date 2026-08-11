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साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार! ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नंबर चुराकर ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार, 7.10 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नंबर चुराकर ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा: ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ चलाए जा रहे साइबर वज्र अभियान के तहत इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने किसानों और अनाज व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. साइबर सेल और थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरोह के कथित सरगना समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, ये आरोपी फर्जी कंपनियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आड़ में सरसों, मक्का और अन्य अनाजों की खरीद-बिक्री का झांसा देकर व्यापारियों से संपर्क करते थे. गिरोह के सदस्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से व्यापारियों के मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें फोन करते थे और बाजार से कम कीमत पर अनाज उपलब्ध कराने का लालच देते थे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नंबर चुराकर ठगी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) डील तय होने के बाद आरोपी 50 से 60 प्रतिशत रकम एडवांस के रूप में व्यापारियों से फर्जी खातों में जमा करवा लेते थे. इसके बाद चेक और एटीएम के माध्यम से रकम निकाल ली जाती थी. उसके बाद व्यापारियों से अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती थी. पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ने करीब पांच फर्जी कंपनियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से विभिन्न बैंकों में लगभग 20 चालू खाते खुलवाए थे. इन संदिग्ध खातों में अब तक करीब 7 करोड़ 10 लाख रुपये का लेन-देन सामने आया है. वहीं, NCRP पोर्टल पर गिरोह के खिलाफ करीब 25 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें लगभग 45 लाख रुपये की ठगी से संबंधित शिकायतें शामिल हैं.