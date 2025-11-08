ETV Bharat / state

‘दुर्लभ नोट बेचने’ का झांसा देकर करते ऑनलाइन ठगी, चार युवक गिरफ्तार

गिरोह रात के अंधेरे में निर्माणाधीन मकान में बैठकर ऑनलाइन ठगी का कारोबार चला रहा था.

accused is in the custody of Jurhara police
जुरहरा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Bharatpur/Deeg)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 3:34 PM IST

3 Min Read
भरतपुर/डीग: जुरहरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर दुर्लभ भारतीय नोट और सिक्के बेचने के नाम पर लोगों को ठगने वाले साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया. यह गिरोह रात के अंधेरे में निर्माणाधीन मकान में बैठकर ऑनलाइन ठगी का कारोबार चला रहा था. पुलिस ने मौके पर दबिश देकर चार युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और इनसे चार एंड्रॉइड मोबाइल फोन और छह फर्जी सिम कार्ड जब्त किए.

डीग पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश मीना ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि चौमोरा पुलिया से सतपुड़ा रोड पर गैस एजेंसी के सामने बने निर्माणाधीन मकान में कुछ युवक संदिग्ध रूप से मोबाइल पर काम कर रहे हैं. थानाधिकारी अमित कुमार चौधरी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा तो चार युवक मोबाइल पर व्यस्त मिले. पुलिस को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर सभी को दबोच लिया.

पढ़ें: ज्योतिष के नाम पर देशभर में 200 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, आरोपी गिरफ्तार

फर्जी विज्ञापन डालते : पूछताछ में आरोपियों की पहचान मुबारिक पुत्र रज्जाक (35), शहजाद पुत्र रज्जाक (25), साहिल पुत्र महबूब (25) और वसीम पुत्र जाकर (27), निवासी थाना जुरहरा, जिला डीग के रूप में हुई. आरोपियों ने कबूला कि वे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पुरानी भारतीय मुद्रा खरीदने-बेचने के नाम पर फर्जी विज्ञापन डालते थे. जो लोग इनसे संपर्क करते, उन्हें दुर्लभ नोट या सिक्के खरीदने से भारी मुनाफा का लालच देकर फर्जी खातों में रुपए डलवा लेते थे.

चार मोबाइल और छह सिम बरामद: पुलिस ने आरोपियों से चार मोबाइल फोन और छह फर्जी सिम कार्ड बरामद किए. सभी आरोपियों के खिलाफ जुरहरा थाने में मामला दर्ज किया गया है. कार्रवाई में थानाधिकारी अमित कुमार, एएसआई सुमेर सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, केशव सिंह, लोकेश कुमार, कमल सिंह समेत साइबर सेल डीग टीम के नरेश कुमार, गगन और नेतराम शामिल थे. थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि गांवों में अब ठग छोटे ठिकाने बनाकर साइबर अपराध कर रहे हैं. आमजन को ऑनलाइन विज्ञापन या पुराने नोट बेचने जैसे लालच भरे ऑफर से सावधान रहना चाहिए.

ऐसे करते थे ठगी: गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप्स पर पुरानी भारतीय मुद्रा खरीदने और बेचने के नाम से पेज और विज्ञापन बनाते थे. इन पोस्ट में दुर्लभ नोटों या सिक्कों की तस्वीरें डालकर यह दावा करते थे. जो लोग इन विज्ञापनों के झांसे में आते, उनसे ठग ऑनलाइन चैट के जरिए संपर्क करते और यह कहकर भरोसा दिलाते कि नोट की बिक्री से भारी मुनाफा होगा. इस तरह से भोलेभाले लोगों को झांसे में लेकर फर्जी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करा लेते. रुपए मिलते ही ये ठग मोबाइल बंद कर फरार हो जाते और पीड़ित उनसे दोबारा संपर्क नहीं कर पाते थे.

