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आगरा में कैफे की आड़ में गंदा काम, चार गिरफ्तार; तीन फरार

तीन कैफे और चार मिनी सिनेमा से 25 युवक और युवतियां पुलिस हिरासत में.

चार गिरफ्तार
चार गिरफ्तार (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 7:28 AM IST

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आगरा: सदर थाना पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) की टीम ने नंद प्लाजा में छापेमारी कर कार्रवाई की थी. पुलिस टीम ने नंद प्लाजा में संचालित तीन कैफे और चार मिनी सिनेमा से 25 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया था. मामले में पुलिस ने गुरुवार देर शाम कैफे और मिनी सिनेमाघर में अनैतिक कार्य कराने वाले चार लोगों को जेल भेजा है. जबकि, उनके तीन साथियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि शहर में अनैतिक और अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

बता दें कि सदर थाना पुलिस और एलआईयू टीम ने नंद प्लाजा में संचालित कुछ कैफे और मिनी सिनेमाघरों में संदिग्ध व अवैध गतिविधियां की मिली शिकायतों पर छापा मार कार्रवाई की थी. पुलिस ने द रैम्प मिनीप्लैक्स, रैम्प कैफे, कैव मिनीप्लैक्स, द रैपिड कैफे, मैक्स सीनेमॉज और रैपिड मूवी स्टेशन में छापा मारा था. वहां पर पुलिस टीम को अनैतिक व्यापार का धंधा होने की शिकायत मिली थी. जहां पर छापामार कार्रवाई में 25 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ की, तो पुलिस ने युवक और युवतियों के परिजन को बुलाया.

मामले में पुलिस ने पुष्पेंद्र सिंह निवासी अकोला, शोएब निवासी सत्यनारायण कॉलोनी, एकता थाना, अनुज शर्मा निवासी बिजौली, बाह और भूपेंद्र कुमार दिवाकर निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा के खिलाफ अनैतिक व्यापार समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. क्योंकि, छापामार कार्रवाई में इन कैफे और मिनी सिनेमाघरों में केबिन बनाकर अनैतिक कार्य कराया जाता था, जिसके लिए कैबिन घंटे के हिसाब से किराए पर दिए जो थे.

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश किया गया. जहां से चारों को जेल भेज दिया गया. आरोपियों से पूछताछ में तीन अन्य आरोपियों के नाम मिले हैं, जिनके नाम नरेंद्र सिंह, रविंद्र और सौरभ यादव हैं. इन आरोपियों की तलाश की जा रही है. कैफे और मिनी सिनेमाघर सील कर दिए हैं. इसके साथ ही जिले में अनैतिक और अवैध व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा.

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