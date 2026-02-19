बाराबंकी पुलिस का खुलासा; नकली चांदी के बिस्किट बनाकर बेचने वाले चार गिरफ्तार, पाॅलिश चढ़ाकर करते थे ठगी
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सोनकर के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार को चार शातिर ठगों को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 9:06 PM IST
बाराबंकी : बड्डूपुर थाना पुलिस ने नकली सफेद धातु के बिस्किट बनाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो सफेद धातु के बिस्किट बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी नकली चांदी के बिस्किट बनाकर लोगों से ठगी करते थे.
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सोनकर के मुताबिक, बड्डूपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को रीवां-सीवा के पास से चार शातिर ठगों को गिरफ्तार किया. इनके कब्जे से पुलिस ने दो सफेद धातु के बिस्किट बरामद किए हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजू सोनी, कपिल मिश्रा, लल्लू तिवारी और गौड़ा गांव के मुन्ना सिंह के रूप में हुई है. पकड़े गए ठग बहुत ही शातिर हैं.
थाना बड्डूपुर #barabankipolice द्वारा सफेद धातु के कूटरचित बिस्किट बनाकर ठगी करने वाले 04 शातिर ठगों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से दो अदद सफेद धातु के बिस्किट किये गये बरामद-#UPPolice pic.twitter.com/WaxVDtlIg0— Barabanki Police (@Barabankipolice) February 19, 2026
आरोपियों के खिलाफ दर्ज हैं मुकदमें : पुलिस के मुताबिक, इनके खिलाफ पहले से ही गम्भीर मामलों के कई मुकदमें दर्ज हैं. राजू सोनी के विरुद्ध बदोसराय और मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में पांच मुकदमें दर्ज हैं. कपिल मिश्रा के विरुद्ध लखनऊ के गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज है. आरोपी मुन्ना सिंह के विरुद्ध मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में चार मुकदमें दर्ज हैं.
चांदी के रेट में बेचकर कमाते थे लाभ : प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग राजू सोनी के साथ मिलकर सोने और चांदी के जेवरातों की रिपेयरिंग का काम करते हैं. यह लोग चांदी की पॉलिश चढ़ाकर उसे बिस्किट बनाते थे और भोले-भाले लोगों को झांसे में लेकर चांदी के रेट में बेचकर लाभ कमाते थे. जिसके बाद आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करते हैं.
यह भी पढ़ें : बलरामपुर में नकली सोने के बिस्कुट बरामद, नेपाली तस्कर गिरोह के सात सदस्य गिरफ्तार