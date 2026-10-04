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अलीगढ़ पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन; 45 किलो चरस के साथ चार गिरफ्तार, कार भी बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : थाना सिविल लाइन पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कथित अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है.