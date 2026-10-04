अलीगढ़ पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन; 45 किलो चरस के साथ चार गिरफ्तार, कार भी बरामद
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने रविवार को प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:40 PM IST
अलीगढ़ : थाना सिविल लाइन पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कथित अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है.
पुलिस के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपियों के पास से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक एक कार भी बरामद की गई है.
एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के रहने वाले सुशील कुमार चौरसिया, दीपक कुमार, अनवर आलम और नेपाल के रहने वाले सूरज कुमार शाह के रूप में हुई है.
एसपी सिटी ने बताया कि चारों आरोपी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मौजूद थे. इसी दौरान पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान एक कार से 45 किलोग्राम चरस बरामद हुई.
उन्होंने बताया कि चरस को 80 पैकेट में रखा गया था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ की खेप कहां से लाई गई थी और इसे अलीगढ़ के अलावा किन स्थानों पर पहुंचाया जाना था.
उन्होंने बताया कि बरामदगी और गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिविल लाइन में मुकदमा अपराध संख्या 552/2026 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है. मामले में अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है.
उन्होंने बताया कि कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह समेत थाना सिविल लाइन पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की टीम शामिल रही. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने पुलिस टीम की इस कार्रवाई पर पुरस्कार देने की घोषणा की है.
यह भी पढ़ें : कानपुर: 15 करोड़ की चरस के साथ 2 गिरफ्तार; लोन चुकाने का बनाया बहाना, महंगे शौक के लिए करते थे तस्करी