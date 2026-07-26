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आगरा में GST चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार; फर्जी फर्म बनाकर कर रहे थे स्क्रैप कारोबार

पुलिस ने शनिवार को 8 आरोपी हिरासत में लिए. पूछताछ में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की आईटीसी चोरी उजागर हुई.

आगरा में GST चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार.
आगरा में GST चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:43 AM IST

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आगरा: पुलिस ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) चोरी की जांच में बिना पंजीकरण चल रहे करोड़ों के खेल को उजागर किया है. आईटीसी के नाम पर करोड़ों के अवैध करोबार में पुलिस ने दबिश देकर 8 लोगों को पकड़ा है. इनमें से 4 के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. 4 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया.

राज्य कर अधिकारी खंड-8 वीरेंद्र पाल सिंह ने लोहामंडी थाना में 28 नवंबर 2025 को फर्जी फर्म बनाकर आईटीसी चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी. इसकी जांच लोहामंडी थाना पुलिस कर रही थी. पुलिस की जांच में पंजाब की बांके बिहारी ट्रेडर्स नामक फर्म की जानकारी हुई.

फर्जी ई-वे बिल से टैक्स चोरी करने वाले आगरा के गिरोह की जानकारी हाथ लगी. इस पर पुलिस ने शनिवार को 8 आरोपी हिरासत में लिए. इनसे पूछताछ की तो फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के आईटीसी चोरी का खेल उजागर हुआ.

आगरा से पंजाब तक चलता था खेल: एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने ताजगंज से अतुल राठौर, मनीष राठौर, विवेक राठौर और मोहित अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. इसमें अतुल राठौर कबाड़ियों से स्क्रैप खरीदता है.

उसे फर्जी ई-वे बिल के जरिए पंजाब तक भेजाता था. फर्जी बिल से गाड़ी उत्तर प्रदेश, हरियाणा होकर पंजाब पहुंचती थीं. किसी भी राज्य में चेकिंग के दौरान फर्जी बिल नहीं पकड़ा जाता था. जीएसटी में सेटिंग के जरिए फर्जी बिल से गाड़ी पास कराई जाती थी.

स्क्रैप बेचकर मिलने वाली रकम को नंबर एक करने की जिम्मेदारी मोहित अग्रवाल के पास थी. उसने कई लोगों के बैंक खाते खुलवा रखे थे. रकम को उनके खातों में जमा कराई जाती थी. इसके एवज में खाता धारकों को महीने में कुछ रकम मिला करती थी.

जीएसटी ही नहीं आयकर की भी चोरी: पूछताछ में यह सामने आया कि अतुल राठौर की देखा देखी यह काम मनीष राठौर और विवेक राठौर ने भी शुरू कर दिया था. उनकी भी रुपयों को एक नंबर का करने की जिम्मेदारी मोहित अग्रवाल के पास थी. यह बिना पंजीकरण कारोबार लंबे समय से चल रहा था.

पुलिस को प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि पहले यह लोग पानी की बोतल का काम करते थे. कुछ ही समय में माला-माल बन गए. पूछताछ के बाद पुलिस ने अतुल राठौर, मनीष राठौर, विवेक राठौर और मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

बाकी के चार अन्य लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया है. चारों से पूछताछ करके अब पुलिस पूरे नेटवर्क की जड़ें खंगाल रही है. आरोपित ना केवल जीएसटी की चोरी कर रहे थे बल्कि आयकर विभाग की आंखों में भी धूल झोंकी है.

मोहित अग्रवाल से खातों की डिटेल मांगी जा रही है. जांच से साफ होगा कि कितने करोड़ का कारोबार बिना पंजीकरण के किया गया है.

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