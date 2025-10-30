ETV Bharat / state

मंदिरों में 'आई लव मोहम्मद' लिखने के मामले में खुलासा; विरोधियों को फंसाने के लिये रची साजिश, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने स्प्रे कैन बरामद किया : एसएसपी ने बताया कि दीवारों पर लिखे नारों में स्पेलिंग मिस्टेक थी, जिससे शक हुआ कि यह काम किसी बाहरी संगठन का नहीं बल्कि स्थानीय साजिश का हिस्सा है. मामले में पुलिस ने आरोपियों में जीशान्त कुमार, आकाश, दिलीप कुमार और अभिषेक सारस्वत को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से स्प्रे कैन बरामद किया है, जिससे मंदिरों की दीवारों पर नारे लिखे गए थे.

अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर शुरू की जांच : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि 25 अक्टूबर को थाना लोधा क्षेत्र के ग्राम बुलकगढ़ी और भगवानपुर के चार मंदिरों की दीवारों पर धार्मिक नारे लिखे जाने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की. जांच में सीडीआर, सीसीटीवी फुटेज और गांव वालों के बयान अहम साबित हुए.

अलीगढ़ : जिले के दो गांवों के मंदिरों की दीवारों पर 'आई लव मोहम्मद' लिखने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.



पुराने व्यक्तिगत विवाद में की घटना : एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि यह घटना किसी धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं थी, बल्कि पुराने व्यक्तिगत विवादों की उपज थी. पहला मामला जनवरी 2024 का है, जब गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा आकाश के परिवार से हुआ था. इसमें पुलिस ने 15 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी.



उन्होंने बताया कि दूसरा विवाद सितंबर 2025 में हुआ, जब मुस्तकीम और जीशान्त के बीच मारपीट का मामला दर्ज हुआ था. दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी. इन्हीं मामलों में दबाव बनाने और मुकदमों में अपने पक्ष में फैसला करवाने के उद्देश्य से जीशान्त और उसके साथियों ने यह साजिश रची.

एक आरोपी अभी भी फरार : उन्होंने बताया कि इनका मानना था कि अगर धार्मिक नारा लिख दिया जाए तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, जिससे मुकदमों का रुख उनके पक्ष में हो जाएगा और व्यक्तिगत स्वार्थ पूरे हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि राहुल जो फिलहाल फरार है, इस घटना में शामिल था. उसके पिता का गुल मोहम्मद के परिवार से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था.







एसएसपी ने बताया कि वह स्वयं गांव पहुंचे थे और ग्रामीणों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सौहार्द और शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है. पुलिस पर ग्रामीणों ने भरोसा जताया और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया. एसएसपी ने यह भी कहा कि जो भी संगठन या व्यक्ति ऐसे मामलों में उधमबाजी या भड़काऊ गतिविधियों में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी राहुल अभी फरार है. पुलिस ने बताया कि उसे जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी.





यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में 4 मंदिरों की दीवारों पर लिखा आई लव मोहम्मद; ग्रामीणों का हंगामा, बोले- पुलिस ने करणी सेना के कार्यकर्ता को पीटा