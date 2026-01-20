बाराबंकी में वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले चार गिरफ्तार, आरोपियों में एक लड़की भी, खुद को बताते थे पत्रकार
आरोपियों के खिलाफ औलियालालपुर गांव के ग्राम प्रधान ने शिकायत दर्ज कराई थी. धमकी देकर पैसे मांग रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 8:47 PM IST
बाराबंकी : सफदरगंज थाना क्षेत्र में वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक युवती और तीन युवक हैं. चारों आरोपी गोंडा जिले के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दो युवक काफी शातिर हैं. दोनों पर गैंगस्टर का मुकदमे दर्ज है.
सफदरगंज थानाध्यक्ष अमर चौरसिया ने बताया, मंगलवार को चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनकी पहचान विशाल गुप्ता निवासी मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा, मनीष कुमार उर्फ सम्राट निवासी बेनीपुर पहुता इटियाथोक जनपद गोंडा, आशीष मिश्रा निवासी बालचन्दपुरवा चन्द्रापुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा और रूबी अवस्थी निवासी पूरे खेमकरन थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया है.
आरोपियों के पास से पांच मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है. आरोपी दबाव बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध वसूली करते थे. आरोपी अक्सर अपने को पत्रकार बताकर आसपास के क्षेत्रों में घूमते थे और खबर न चलाने के नाम पर अवैध वसूली करते थे. आरोपी विशाल गुप्ता और मनीष कुमार गैंगस्टर के अभियुक्त हैं.
आरोपी विशाल गुप्ता गोंडा का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है. विशाल गुप्ता के खिलाफ गोंडा जिले में पांच मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मनीष कुमार उर्फ सम्राट के विरुद्ध तीन मुकदमे दर्ज हैं. बीती 16 जनवरी को आरोपी एक कार से सफदरगंज थाना क्षेत्र के औलियालालपुर गांव पहुंचे और वहां के गौशाला में ग्राम प्रधान और केयर टेकर को धमकी दी कि तुम लोग गौ तस्करी करते हो. हम लोग पत्रकार हैं, तुम्हारे खिलाफ खबर चलाकर ऐसी तैसी कर देंगे और उनसे अवैध रुपयों की मांग की. ग्राम प्रधान ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
