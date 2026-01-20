ETV Bharat / state

बाराबंकी में वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले चार गिरफ्तार, आरोपियों में एक लड़की भी, खुद को बताते थे पत्रकार

बाराबंकी : सफदरगंज थाना क्षेत्र में वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक युवती और तीन युवक हैं. चारों आरोपी गोंडा जिले के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों में दो युवक काफी शातिर हैं. दोनों पर गैंगस्टर का मुकदमे दर्ज है.

सफदरगंज थानाध्यक्ष अमर चौरसिया ने बताया, मंगलवार को चार आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. इनकी पहचान विशाल गुप्ता निवासी मझारा थाना वजीरगंज जनपद गोंडा, मनीष कुमार उर्फ सम्राट निवासी बेनीपुर पहुता इटियाथोक जनपद गोंडा, आशीष मिश्रा निवासी बालचन्दपुरवा चन्द्रापुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा और रूबी अवस्थी निवासी पूरे खेमकरन थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया है.

आरोपियों के पास से पांच मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है. आरोपी दबाव बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध वसूली करते थे. आरोपी अक्सर अपने को पत्रकार बताकर आसपास के क्षेत्रों में घूमते थे और खबर न चलाने के नाम पर अवैध वसूली करते थे. आरोपी विशाल गुप्ता और मनीष कुमार गैंगस्टर के अभियुक्त हैं.