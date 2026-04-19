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श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय में चोरी का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के मुताबिक, विद्यालय प्रशासन ने भिनगा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था.

प्राथमिक विद्यालय में चोरी का खुलासा
प्राथमिक विद्यालय में चोरी का खुलासा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 4:52 PM IST

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श्रावस्ती : जनपद के प्राथमिक विद्यालय गौड़ा में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई स्मार्ट टीवी, प्रिंटर और बैट्री बरामद की गई है. यह कार्रवाई चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई.

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के मुताबिक, कुछ दिन पूर्व अज्ञात चोरों ने प्राथमिक विद्यालय गौड़ा में घुसकर वहां लगे स्मार्ट टीवी, प्रिंटर और बैट्री चोरी कर ली थी. घटना की जानकारी मिलने पर विद्यालय प्रशासन ने भिनगा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

बाइक सवार दो संदिग्धों को पकड़ा : जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजपुर मोड़, भंगहा मार्ग पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने शेष आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया.

चार आरोपी गिरफ्तार : प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जयवेन्द्र कुमार उत्तम की टीम ने कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, संजीत वर्मा और पिन्टू जनपद उन्नाव के रूप में हुई है.

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना के खुलासे से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है.

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