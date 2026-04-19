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श्रावस्ती में प्राथमिक विद्यालय में चोरी का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

श्रावस्ती : जनपद के प्राथमिक विद्यालय गौड़ा में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई स्मार्ट टीवी, प्रिंटर और बैट्री बरामद की गई है. यह कार्रवाई चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई.

पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के मुताबिक, कुछ दिन पूर्व अज्ञात चोरों ने प्राथमिक विद्यालय गौड़ा में घुसकर वहां लगे स्मार्ट टीवी, प्रिंटर और बैट्री चोरी कर ली थी. घटना की जानकारी मिलने पर विद्यालय प्रशासन ने भिनगा कोतवाली में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की.

बाइक सवार दो संदिग्धों को पकड़ा : जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने राजपुर मोड़, भंगहा मार्ग पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को पकड़ लिया. पूछताछ में उन्होंने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने शेष आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया.