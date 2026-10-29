मेरठ में कारोबारी के घर से 2 करोड़ की चोरी का भंडाफोड़; कुक समेत चार आरोपी गिरफ्तार, माल बरामद
पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 लाख 56 हजार रुपये बरामद किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 6:57 PM IST
मेरठ : थाना गंगानगर क्षेत्र में एक कारोबारी के घर से दो करोड़ से अधिक की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ से अधिक कीमत के आभूषण और 3 लाख 56 हजार रुपये बरामद किया है.
एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 26 अक्टूबर 2026 को थाना गंगानगर क्षेत्र में एक कारोबारी के घर चोरी की सूचना मिली थी. इस मामले में मेरठ पुलिस, स्वाट टीम तथा गंगानगर पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया था.
पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. उन्होंने बताया कि एक महिला रोशनी है जो कारोबारी के घर में नौकरानी का काम करती थी. महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि घर का कुक जितेंद्र कुमार जो सरधना, मेरठ का रहने वाला है.
उन्होंने दावा किया इन दोनों नें मिलकर यह साजिश रची है. दोनों ने मिलकर मालकिन को अकेले पाकर नींद की गोली मिलाकर खाना खिलाया था. जब मालकिन बेहोश हो गईं थी.
पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अलमारी खोलकर सारा सामान और नकदी एक बैग में भरकर नौकरानी को दे दिया और उसे बाहर भेज दिया. इसके बाद चुराया गया सामान जितेंद्र और मनीष तक पहुंचाया गया.
उन्होंने बताया कि मेरठ पुलिस, स्वाट टीम और गंगानगर पुलिस की संयुक्त टीमों ने डिजिटल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज लगभग 300 से अधिक कैमरे खंगाले और मुखबिर तंत्र की मदद से जाल बिछाया. पुलिस ने चारों आरोपियों को धर दबोचा.
एसएसपी मेरठ बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि भौतिक मुखबिर तंत्र से ज्यादा डिजिटल साक्ष्यों और कैमरों की मदद से इस केस को सुलझाने में बड़ी मदद मिली. सराहनीय कार्य करने वाली पूरी पुलिस टीम को 50 हजार का नकद इनाम देने की घोषणा की गई है. सभी चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है.
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