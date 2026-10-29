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मेरठ में कारोबारी के घर से 2 करोड़ की चोरी का भंडाफोड़; कुक समेत चार आरोपी गिरफ्तार, माल बरामद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी. ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : थाना गंगानगर क्षेत्र में एक कारोबारी के घर से दो करोड़ से अधिक की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 करोड़ से अधिक कीमत के आभूषण और 3 लाख 56 हजार रुपये बरामद किया है.

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 26 अक्टूबर 2026 को थाना गंगानगर क्षेत्र में एक कारोबारी के घर चोरी की सूचना मिली थी. इस मामले में मेरठ पुलिस, स्वाट टीम तथा गंगानगर पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया था.



पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. उन्होंने बताया कि एक महिला रोशनी है जो कारोबारी के घर में नौकरानी का काम करती थी. महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि घर का कुक जितेंद्र कुमार जो सरधना, मेरठ का रहने वाला है. उन्होंने दावा किया इन दोनों नें मिलकर यह साजिश रची है. दोनों ने मिलकर मालकिन को अकेले पाकर नींद की गोली मिलाकर खाना खिलाया था. जब मालकिन बेहोश हो गईं थी.