बरेली में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट गैंग ने 1.23 करोड़ की सरकारी रकम डकारी; कारनामा सुनकर पुलिस भी हैरान
एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि पकड़े गए 3 बदमाशों ने अपना भी डेथ सर्टिफिकेट बनाए हैं. पत्नियों को विधवा पेंशन मिल रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 8:01 AM IST
बरेली: पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जो जिंदा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाकर विधवा पेंशन अपने खाते में ट्रांसफर करता था. पिछले 4 साल में गैंग ने 56 से ज्यादा महिलाओं के पतियों के डेथ सर्टिफिकेट बनाए. 1 करोड़ 23 लाख 22 हजार से ज्यादा की सरकारी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए. बरेली के आंवला थाने की पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गैंग बाकी साथियों की तलाश की जा रही है.
एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि पकड़े गए 4 में से तीन ने अपने भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाए हैं और इनकी पत्नियों को विधवा पेंशन मिल रही है. इस गैंग का मास्टरमाइंड हरीश है, जो जन सुविधा केंद्र चलाता है. वह एसबीआई का बैंक मित्र भी है. पुलिस को इस गैंग के 8 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें सारी रकम ट्रांसफर की जाती थी. पुलिस अब विधिक कार्रवाई के साथ रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है.
पुलिस को मिली थी शिकायत: एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि बरेली के आंवला थाने की पुलिस को शिकायत मिली थी, कि आंवला थाना क्षेत्र का रहने वाला हरीश जन सुविधा केंद्र चलता है. एसबीआई का बैंक मित्र भी है. इसकी आड़ में वह अपने साथियों के साथ मिलकर भोली-भाली महिलाओं को महामाया योजना के नाम पर पैसे डबल करने का झांसा देता है.
महिलाओं के दस्तावेज से खेल: महिलाओं के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल करता है. उससे उन महिलाओं के पतियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर महिलाओं की विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का फार्म भरते थे.
जैसे ही विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की रकम उनके खाते में आती तो उसके बाद जन सुविधा केंद्र और बैंक मित्र हरीश अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बैंक खातों से रकम निकालकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया करता था.
चारों ने जुर्म कबूल किया: आंवला थाना क्षेत्र के रहने वाले जन सुविधा केंद्र और बैंक मित्र हरीश कुमार, उसके साथी शांति स्वरूप, मनीष और प्रमोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने पूछताछ में बताया कि वह लोग जीवित व्यक्तियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर पैसे हड़पते थे. सरकारी योजनाओं का पैसा अपने खातों में ट्रांसफर करते थे. अब तक इन्होंने 1,23,22,647 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर किए हैं.
तहसील की फर्जी मुहर मिली: पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि पकड़े गए गैंग द्वारा अब तक 56 खातों की जानकारी मिली है. दो खाते वृद्धा पेंशन से संबंधित पाए गए हैं. यह गैंग पिछले 4 साल से जीवित लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर मिलने वाली रकम को हड़पने का काम करता रहा था.
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है, कि यह गैंग जालसाजी करके मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाता था. यह न सिर्फ लेखपाल के फर्जी सिग्नेचर करते थे, बल्कि तहसील की फर्जी मुहर का भी इस्तेमाल करते थे.
फिलहाल, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है, कि गैंग में और कौन-कौन लोग शामिल हैं? जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उसकी रकम को हड़प रहे थे. इनके बैंक खातों से पुलिस रकम बरामद करने के लिए भी जांच कर रही है.
