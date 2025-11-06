ETV Bharat / state

बरेली में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट गैंग ने 1.23 करोड़ की सरकारी रकम डकारी; कारनामा सुनकर पुलिस भी हैरान

बरेली में फर्जी डेथ सर्टिफिकेट गैंग का कारनामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जो जिंदा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बनाकर विधवा पेंशन अपने खाते में ट्रांसफर करता था. पिछले 4 साल में गैंग ने 56 से ज्यादा महिलाओं के पतियों के डेथ सर्टिफिकेट बनाए. 1 करोड़ 23 लाख 22 हजार से ज्यादा की सरकारी रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए. बरेली के आंवला थाने की पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गैंग बाकी साथियों की तलाश की जा रही है. एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा ने बताया कि पकड़े गए 4 में से तीन ने अपने भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाए हैं और इनकी पत्नियों को विधवा पेंशन मिल रही है. इस गैंग का मास्टरमाइंड हरीश है, जो जन सुविधा केंद्र चलाता है. वह एसबीआई का बैंक मित्र भी है. पुलिस को इस गैंग के 8 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें सारी रकम ट्रांसफर की जाती थी. पुलिस अब विधिक कार्रवाई के साथ रकम बरामद करने की कोशिश कर रही है. एसपी अंशिका वर्मा. (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस को मिली थी शिकायत: एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि बरेली के आंवला थाने की पुलिस को शिकायत मिली थी, कि आंवला थाना क्षेत्र का रहने वाला हरीश जन सुविधा केंद्र चलता है. एसबीआई का बैंक मित्र भी है. इसकी आड़ में वह अपने साथियों के साथ मिलकर भोली-भाली महिलाओं को महामाया योजना के नाम पर पैसे डबल करने का झांसा देता है. महिलाओं के दस्तावेज से खेल: महिलाओं के आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज हासिल करता है. उससे उन महिलाओं के पतियों के फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाकर महिलाओं की विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का फार्म भरते थे.