बिहार में घर बुलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म, दोस्त सहित 10 पर FIR, चार गिरफ्तार

भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता को उसके एक दोस्त द्वारा फोन पर बुलाया गया था, जिसके बाद वह संबंधित स्थान पर पहुंची. वहां पहुंचने पर उसके साथ कई लोगों ने मिलकर यह घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

पांच मार्च की शाम को हुई घटना: घटना की जानकारी के अनुसार, यह शर्मनाक कृत्य पांच मार्च की शाम को हुआ. युवती अपने परिचित से मिलने के लिए उसके गांव गई थी. वहां मौजूद कुछ अन्य लोगों ने भी उसके साथ दरिंदगी की. वारदात के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई और उसने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी.

परिवार की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी: पीड़िता के भाई ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई. इस आधार पर करनामेपुर पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोपितों में मुख्य परिचित सहित पड़ोसी गांवों और दो यूपी के लोग शामिल हैं. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी.

त्वरित कार्रवाई में चार आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही तेजी से कार्रवाई की. चार आरोपितों को घटना के कुछ ही समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया. इन आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में पीड़िता का परिचित भी शामिल है, जो वारदात में मुख्य भूमिका निभाने वाला बताया जा रहा है.

बाकी आरोपितों की तलाश जारी: प्राथमिकी में नामजद कुल दस आरोपितों में से चार की गिरफ्तारी हो चुकी है. शेष छह आरोपित अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी अभियान चला रही है. भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

"मामला सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है. छह अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है.इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है."- राज, पुलिस अधीक्षक, भोजपुर