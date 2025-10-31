ETV Bharat / state

हथियार की नोंक पर पिता और फूफा को पीटा, 16 साल की बेटी को खींचकर ले गए... फिर जो हुआ, रोंगटे खड़े कर देगा!

गया: बिहार के गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को हथियार के बल पर अगवा कर चार युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के परिवार के साथ लौटते समय मैजिक वाहन के चालक और उसके साथियों ने यह घिनौनी साजिश रची. पुलिस ने मात्र तीन घंटों में सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

झारखंड से लौटते समय हुई वारदात: जानकारी के अनुसार, नाबालिग किशोरी अपने पिता और फूफा के साथ झारखंड के कौलेश्वरी मंदिर पूजा करने गई थी. भाड़े के मैजिक वाहन से यात्रा पूरी कर वे गुरुआ थाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके से गुजर रहे थे. तभी वाहन के चालक ने अचानक गाड़ी रोकी और अपने दो साथियों को बुला लिया. हथियार दिखाकर पिता और फूफा को वाहन से उतार दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई.

हथियार दिखा किया अगवा, फिर सामूहिक दुष्कर्म: आरोपियों ने किशोरी को जबरन वाहन में बिठाकर दूर ले जाया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए. पीड़िता के पिता और फूफा किसी तरह गांव पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों को दी. इससे इलाके में हड़कंप मच गया और परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

परिवार की शिकायत पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: गुरुआ थाने में सूचना मिलते ही शेरघाटी के एएसपी शैलेंद्र कुमार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी. मात्र तीन घंटों के भीतर चारों आरोपी धर दबोचे गए. एएसपी ने बताया कि यह कार्रवाई पीड़ित परिवार की त्वरित सूचना पर संभव हुई.

आरोपियों से बरामद हुआ देसी कट्टा: पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है. यह हथियार ही अपराध के दौरान इस्तेमाल किया गया था. गुरुआ थानाध्यक्ष मनेश कुमार ने पुष्टि की कि सभी आरोपी स्थानीय निवासी हैं और उनके खिलाफ POCSO एक्ट तथा अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.