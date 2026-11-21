लखनऊ में तीन गार्डों को अगवा कर बनाया बंधक, सिक्योरिटी एजेंसी संचालक समेत चार गिरफ्तार
एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों गार्ड को सकुशल बरामद कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 4:16 PM IST
लखनऊ : महानगर थाना क्षेत्र में तीन सिक्योरिटी गार्ड को अगवा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तीनों गार्ड को अगवा किया फिर एक कमरे में बंधक बनाकर रखा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गार्ड को सकुशल बरामद कर लिया है और एजेंसी संचालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक, महानगर इलाके में एक गार्ड के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचा गया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों गार्ड को सकुशल बरामद कर लिया गया है.
क्राइम टीम लखनऊ, सर्विलांस सेल टीम(मध्य जोन) व थाना महानगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में सुरक्षा गार्डों का अपहरण कर बंधक बनाने वाले सिक्योरिटी एजेंसी संचालक सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार। @Uppolice @dgpup https://t.co/2coe6hScYL— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) November 21, 2026
उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है. मामले में अपहरण की धारा के साथ मारपीट, बंधक बनाने और अन्य संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं. सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है.
यह मामला महानगर इलाके की गीता कुंज कॉलोनी से सामने आया है. आरोप है कि 21 नवंबर को सोसाइटी में गार्ड की ड्यूटी कर रहे आशीष सिंह को कुछ लोग कार से पहुंचे और मारपीट करते हुए जबरन अपने साथ ले गए.
जिसके बाद पुलिस की ओर से तहरीर प्राप्त कर महानगर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये.
पुलिस के मुताबिक, आशीष सिंह की बरामदगी की गई है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उनकी पहचान राहुल कुमार वर्मा, विश्वनाथ सिंह, दीपक वर्मा और देशराज के रूप में हुई. आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि वह एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और बाकी आरोपी उसकी एजेंसी से जुड़े हुए हैं.
आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम उन्हें लेकर जानकीपुरम पहुंची. एक अस्पताल के पास पहली मंजिल पर बने एक कमरे का ताला खुलवाया गया तो वहां आशीष सिंह बंद मिला. पुलिस ने उसे सकुशल बाहर निकाला. पूछताछ और जांच में पता चला कि आरोपियों ने दो अन्य गार्डों सुरेंद्र कुमार मिश्रा और भूपेंद्र शुक्ला को भी अलग जगहों से जबरन कार में बैठाया था. उन्हें भी इसी कमरे में बंद कर रखा गया था.
पुलिस ने दोनों को भी बरामद कर लिया. पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों को 21 नवंबर की सुबह 8:22 बजे गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से चार मोबाइल फोन, दो पर्स, तीन घड़ियां, दो सफेद धातु की अंगूठियां, एक सफेद धातु का कड़ा बरामद हुआ है. वारदात में इस्तेमाल कार भी कब्जे में ली गई है.
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