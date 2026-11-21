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लखनऊ में तीन गार्डों को अगवा कर बनाया बंधक, सिक्योरिटी एजेंसी संचालक समेत चार गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : महानगर थाना क्षेत्र में तीन सिक्योरिटी गार्ड को अगवा करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तीनों गार्ड को अगवा किया फिर एक कमरे में बंधक बनाकर रखा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों गार्ड को सकुशल बरामद कर लिया है और एजेंसी संचालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र कुमार दुबे के मुताबिक, महानगर इलाके में एक गार्ड के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से आरोपियों तक पहुंचा गया. चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों गार्ड को सकुशल बरामद कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद हुई है. मामले में अपहरण की धारा के साथ मारपीट, बंधक बनाने और अन्य संबंधित धाराएं बढ़ाई गई हैं. सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है.



यह मामला महानगर इलाके की गीता कुंज कॉलोनी से सामने आया है. आरोप है कि 21 नवंबर को सोसाइटी में गार्ड की ड्यूटी कर रहे आशीष सिंह को कुछ लोग कार से पहुंचे और मारपीट करते हुए जबरन अपने साथ ले गए. जिसके बाद पुलिस की ओर से तहरीर प्राप्त कर महानगर थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं. पुलिस के मुताबिक, घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गये.