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आगरा में परशुराम चौक पर नीला झंडा फहराने वाले चार गिरफ्तार, वायरल वीडियो से हुई पहचान

वीडियो वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने हंगामा किया था. FIR भी दर्ज कराई थी.

ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया था हंगामा.
ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया था हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 6:12 PM IST

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आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती की शोभायात्रा के दौरान परशुराम चौक पर नीला झंडा फहराने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है. ब्राह्मण समाज ने आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तार की मांग की थी. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं ब्राह्मण समाज के लोग शनिवार को पुलिस अधिकारियों से भी मिले.

14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर शहर से देहात तक जगह-जगह पर रैलियां निकाली गई थीं. आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 स्थित परशुराम चौक पर रैली में शामिल अराजक तत्व जूते-चप्पल पहनकर चढ़ गए. उन्होंने भगवान परशुराम के फरसे वाले स्थान पर हंगामा और नारेबाजी की. परशुराम चौक पर नीला झंडा लगा दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं.

ब्राह्मण समाज ने पुलिस को दिया था अल्टीमेटम : वीडियो सामने आने पर आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने हंगामा किया. नारेबाजी की तो पुलिस बैकपुट पर आई. ब्राह्मण समाज ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया. ब्राह्मण समाज का आरोप है कि अराजक तत्वों ने परशुराम चौक पर लगे झंडे को हटाकर नीला झंडा लगाने की कोशिश की थी. सिकंदरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

चार आरोपी गिरफ्तार, अन्य की पहचान का प्रयास : डीसीपी सैयद अली अब्बास ने बातया कि परशुराम चौक पर हंगामा और नारेबाजी के मामले में वायरल वीडियो से चार आरोपियों की पहचान हुई. सिकंदरा थाना पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपी दक्ष, शिवम, पुष्पेंद्र ओर प्रशांत को गिरफ्तार किया है. चारों से पूछताछ करने के बाद शनिवार दोपहर जेल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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आगरा में ब्राह्मण समाज का हंगामा
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