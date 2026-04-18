ETV Bharat / state

आगरा में परशुराम चौक पर नीला झंडा फहराने वाले चार गिरफ्तार, वायरल वीडियो से हुई पहचान

आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती की शोभायात्रा के दौरान परशुराम चौक पर नीला झंडा फहराने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है. ब्राह्मण समाज ने आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तार की मांग की थी. मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं ब्राह्मण समाज के लोग शनिवार को पुलिस अधिकारियों से भी मिले.

14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर शहर से देहात तक जगह-जगह पर रैलियां निकाली गई थीं. आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 6 स्थित परशुराम चौक पर रैली में शामिल अराजक तत्व जूते-चप्पल पहनकर चढ़ गए. उन्होंने भगवान परशुराम के फरसे वाले स्थान पर हंगामा और नारेबाजी की. परशुराम चौक पर नीला झंडा लगा दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैं.

ब्राह्मण समाज ने पुलिस को दिया था अल्टीमेटम : वीडियो सामने आने पर आक्रोशित ब्राह्मण समाज ने हंगामा किया. नारेबाजी की तो पुलिस बैकपुट पर आई. ब्राह्मण समाज ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया. ब्राह्मण समाज का आरोप है कि अराजक तत्वों ने परशुराम चौक पर लगे झंडे को हटाकर नीला झंडा लगाने की कोशिश की थी. सिकंदरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.