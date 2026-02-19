ETV Bharat / state

अलीगढ़ में 70 लाख की जीएसटी चोरी का भंडाफोड़, फर्जी फर्म बनाकर 4.70 करोड़ का बनाया बिल, चार गिरफ्तार

अलीगढ़ : साइबर क्राइम पुलिस ने जीएसटी चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी व्यवसायिक फर्म रजिस्टर कराकर करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपये के फर्जी खरीद-बिक्री बिल तैयार किए और लगभग 70 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम कर लिया.

इस मामले में 30 अक्टूबर 2025 को वादिया नीमा हुसैन आबेदी की तहरीर पर थाना साइबर क्राइम, अलीगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 113/2025 दर्ज किया गया था. एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया, साइबर क्राइम थाना टीम ने तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए जांच आगे बढ़ाई. डिजिटल ट्रेल, ईमेल आईडी, बैंकिंग लेनदेन और जीएसटी पोर्टल पर की गई गतिविधियों की पड़ताल के बाद चार अभियुक्तों की पहचान की गई.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लकी वार्ष्णेय निवासी दुर्गा नगर कॉलोनी सासनीगेट, करन वार्ष्णेय निवासी सराय बारहसैनी कोतवाली, सुनील कुमार निवासी रामबाग कॉलोनी कासगंज और रामबाबू निवासी सराय डोडा अतरौली शामिल हैं. इन्हें थाना सिविल लाइन और रोरावर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

एसपी क्राइम ममता कुरील ने बताया, आरोपियों ने एक फर्म के बंद हो जाने के बाद भी नए दस्तावेज और नई ईमेल आईडी के जरिए उसे एक्टिव दिखाया. इसके आधार पर फर्जी तरीके से 4 करोड़ 60 लाख रुपये का आईटीसी फॉरवर्ड किया गया और 70 लाख रुपये की जीएसटी का क्लेम लिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में फर्जी बिलों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया.