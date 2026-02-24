औरैया में 2.29 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़; फर्जी फर्म बनाकर लगा रहे थे चपत, चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि SIT और पुलिस की सटीक रणनीति के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
औरैया : पुलिस व एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में 2 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपये की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो झारखंड और दो औरैया के हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर खरीद और बिक्री को दिखाया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई. आरोपी कागजों में करोड़ों का टर्नओवर दिखाकर ITC क्लेम कर रहे थे.
पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि SIT और पुलिस की सटीक रणनीति के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में श्यामसुंदर पासवान, अशोक पासवान (निवासी चिरकुंडा, जिला धनबाद, झारखंड) महावीरशरण उर्फ पहाड़िया, विमल कुमार (निवासी जनपद औरैया) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों में फर्जी फर्मों का जाल बिछा चुका था.
GST कर चोरी के बडे संगठित गिरोह का भण्डाफोड़: फर्जी GST फर्म बनाकर ITC की लगभग 229.50 लाख रुपये कर चोरी का खुलासा करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक औरैया द्वारा दी गयी बाईट
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल फोन, अहम दस्तावेज और नगदी बरामद की गई है. डिजिटल डेटा की जांच में फर्जी बिलिंग और ITC क्लेम का पूरा नेटवर्क सामने आया. कई अन्य संदिग्ध खातों और फर्मों की भी जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है. पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. अन्य सहयोगियों और मास्टरमाइंड की तलाश जारी है.
