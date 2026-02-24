ETV Bharat / state

औरैया में 2.29 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़; फर्जी फर्म बनाकर लगा रहे थे चपत, चार आरोपी गिरफ्तार

औरैया : पुलिस व एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में 2 करोड़ 29 लाख 50 हजार रुपये की जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो झारखंड और दो औरैया के हैं. पुलिस का दावा है कि आरोपी फर्जी कंपनियां बनाकर खरीद और बिक्री को दिखाया गया और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के जरिए सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई. आरोपी कागजों में करोड़ों का टर्नओवर दिखाकर ITC क्लेम कर रहे थे.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि SIT और पुलिस की सटीक रणनीति के तहत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों में श्यामसुंदर पासवान, अशोक पासवान (निवासी चिरकुंडा, जिला धनबाद, झारखंड) महावीरशरण उर्फ पहाड़िया, विमल कुमार (निवासी जनपद औरैया) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और अलग-अलग राज्यों में फर्जी फर्मों का जाल बिछा चुका था.