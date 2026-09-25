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कानपुर में गणेश विसर्जन यात्रा पर हमला करने वाले चार गिरफ्तार, पुलिस ने बारिश में निकाला जुलूस, इंजीनियरिंग, बीएससी के छात्र हैं आरोपी

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिऱफ्तार. ( Video Credit; ETV Bharat )

कानपुर : गुजैनी थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों का बारिश के बीच जुलूस निकाला, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा किया जा सके. पकड़े गए आरोपियों में हनुमंत विहार के गल्लामंडी निवासी शोभित सिंह, अर्रा गांव का राहुल भदौरिया और फत्तेपुर दक्षिण निवासी धनराज सिंह भदौरिया व जुगराज सिंह भदौरिया शामिल हैं. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गल्लामंडी निवासी अर्पित शुक्ला अपने साथियों के साथ बिधनू नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे. जैसे ही यात्रा पांडु नदी पुल पार कर फत्तेपुर गांव के पास पहुंची, आरोपियों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर यात्रा को रोक लिया और अचानक हमला बोल दिया. हमले के दौरान केडीए कालोनी निवासी अंश शर्मा उर्फ सुदामा पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अविरल दुबे, मयंक और एक महिला भी इस मारपीट में चोटिल हुए, जिन्हें इलाज के लिए निहारिका अस्पताल में भर्ती कराया गया. बारिश में पुलिस ने निकाला जुलूस. (Video Credit; ETV Bharat)