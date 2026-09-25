कानपुर में गणेश विसर्जन यात्रा पर हमला करने वाले चार गिरफ्तार, पुलिस ने बारिश में निकाला जुलूस, इंजीनियरिंग, बीएससी के छात्र हैं आरोपी
गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:24 PM IST|
Updated : September 25, 2026 at 7:43 PM IST
कानपुर : गुजैनी थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपियों का बारिश के बीच जुलूस निकाला, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा किया जा सके. पकड़े गए आरोपियों में हनुमंत विहार के गल्लामंडी निवासी शोभित सिंह, अर्रा गांव का राहुल भदौरिया और फत्तेपुर दक्षिण निवासी धनराज सिंह भदौरिया व जुगराज सिंह भदौरिया शामिल हैं.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि गल्लामंडी निवासी अर्पित शुक्ला अपने साथियों के साथ बिधनू नहर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे. जैसे ही यात्रा पांडु नदी पुल पार कर फत्तेपुर गांव के पास पहुंची, आरोपियों ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर यात्रा को रोक लिया और अचानक हमला बोल दिया. हमले के दौरान केडीए कालोनी निवासी अंश शर्मा उर्फ सुदामा पर कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अविरल दुबे, मयंक और एक महिला भी इस मारपीट में चोटिल हुए, जिन्हें इलाज के लिए निहारिका अस्पताल में भर्ती कराया गया.
मुकदमे की रंजिश बनी हमले की वजह : पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरी वारदात की वजह पुरानी रंजिश थी. दरअसल, अर्पित शुक्ला का हनुमंत विहार निवासी शोभित सिंह राना उर्फ शोभित ठाकुर से विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने अर्पित के साथ मारपीट की थी. इस मामले में हनुमंत विहार थाने में एफआईआर दर्ज है.
आरोपी पक्ष लगातार अर्पित पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा था. जब अर्पित ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया, तो विसर्जन यात्रा का फायदा उठाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया. घायल अंश की बहन आकांक्षा शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
आरोपियों में छात्र भी शामिल, लगेगा गैंगस्टर एक्ट : डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया, विसर्जन यात्रा के दौरान कोई बमबाजी या हवाई फायरिंग नहीं हुई थी, बल्कि वहां केवल पटाखे छुड़ाए जा रहे थे. उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी इंजीनियरिंग, बीएससी और इंटरमीडिएट के छात्र हैं और उनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. उनके खिलाफ पहले से तीन-तीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस की तीन अलग-अलग टीमें बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी हिस्ट्रीशीट भी खोली जाएगी.
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