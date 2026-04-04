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बहराइच में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, प्रिंटर के साथ चार आरोपी गिरफ्तार

बहराइच : जिले में खैरीघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने शनिवार को जाली नोटों के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के पास से नोट छापने वाला प्रिंटर भी बरामद हुआ है. पुलिस अब आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.

एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि देर रात थाने पर तैनात उपनिरीक्षक हरिद्वार तिवारी गश्त पर निकले थे. इसी दौरान मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि कुछ लोग जाली नोटों के साथ आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, नानपारा इमामगंज की तरफ से बेहा बाजार की ओर जा रहे रास्ते पर घेराबंदी की गई. पुलिस ने आरोपियों को गुजराती पुरवा मोड़ पर धर दबोचा है.