बहराइच में जाली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, प्रिंटर के साथ चार आरोपी गिरफ्तार
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 5:02 PM IST
बहराइच : जिले में खैरीघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने शनिवार को जाली नोटों के साथ चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के पास से नोट छापने वाला प्रिंटर भी बरामद हुआ है. पुलिस अब आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है.
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि देर रात थाने पर तैनात उपनिरीक्षक हरिद्वार तिवारी गश्त पर निकले थे. इसी दौरान मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि कुछ लोग जाली नोटों के साथ आ रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, नानपारा इमामगंज की तरफ से बेहा बाजार की ओर जा रहे रास्ते पर घेराबंदी की गई. पुलिस ने आरोपियों को गुजराती पुरवा मोड़ पर धर दबोचा है.
आरोपियों के पास से 500-500 के कुल 23 जाली नोट (11 हजार 500 रुपये) बरामद हुए हैं. इनके पास से एक नोट छापने वाला प्रिंटर भी बरामद हुआ है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान बहराइच निवासी हरिराम, अर्जुन, लखीमपुर खीरी निवासी गुरुचरन सिंह, सकीम उर्फ सूरज के रूप में हुई है. सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इनका एक साथी रामसूरत जो एक गांव का रहना वाला है. नेपाल से आरोपियों को जाली नोट लाकर देता है. गिरफ्तार आरोपी जाली नोटों को असली के रूप में चलाते थे. आरोपियों को असली के बदले तीन गुना ज्यादा जाली नोट दिये जाते थे. इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.
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