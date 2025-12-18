ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 10 करोड़ फिरौती मांगने वाले चार बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे

कोटपूतली बहरोड़: कोटपूतली थाना क्षेत्र में गत 12 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी.

कोटपूतली बहरोड़ एसपी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि शहर के डाबला रोड स्थित आरके विहार कॉलोनी से गत 12 दिसम्बर को दिनदहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का अपहरण कर ले जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी की थी. पुलिस की घेराबंदी और लगातार दबिश के दबाव में आरोपी घबरा गए और अपहृत कारोबारी को बोपिया स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए थे. महज चार घंटे में ही कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया था.

पढ़ें: अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर फिरौती मांगते थे, पुलिस ने दो पीड़ितों को छुड़ाया, दो गिरफ्तार

डराने के लिए किया हवाई फायर: परिवादी ने पुलिस को बताया था कि वो 12 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे आरके विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पूजा के लिए गए था. मंदिर से बाहर निकलते समय एक कार में आए चार आरोपियों ने उनका अपहरण कर लिया. इसके बाद सुंदरपुरा गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की. कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया.