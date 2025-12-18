प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर 10 करोड़ फिरौती मांगने वाले चार बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे
प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण कर आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गए. यहां एक महिला को बुला उसके साथ अश्लील वीडियो बना लिए गए.
Published : December 18, 2025 at 4:12 PM IST
कोटपूतली बहरोड़: कोटपूतली थाना क्षेत्र में गत 12 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और फिरौती मांगने की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने कारोबारी का अपहरण कर अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने की साजिश रची थी.
कोटपूतली बहरोड़ एसपी देवेन्द्र कुमार ने बताया कि शहर के डाबला रोड स्थित आरके विहार कॉलोनी से गत 12 दिसम्बर को दिनदहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय का अपहरण कर ले जाने की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी की थी. पुलिस की घेराबंदी और लगातार दबिश के दबाव में आरोपी घबरा गए और अपहृत कारोबारी को बोपिया स्टैंड के पास छोड़कर फरार हो गए थे. महज चार घंटे में ही कैलाश विजयवर्गीय को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया था.
डराने के लिए किया हवाई फायर: परिवादी ने पुलिस को बताया था कि वो 12 दिसंबर की सुबह करीब 9:30 बजे आरके विहार कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में पूजा के लिए गए था. मंदिर से बाहर निकलते समय एक कार में आए चार आरोपियों ने उनका अपहरण कर लिया. इसके बाद सुंदरपुरा गांव के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की. कपड़े उतरवाए और डराने के लिए हवाई फायर किया.
महिला के साथ बनाए अश्लील वीडियो: आरोपियों ने बाद में वहां एक महिला को बुलाया और पीड़ित के साथ जबरन अश्लील वीडियो बनाए. आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी और रकम की व्यवस्था के लिए 10 दिन का समय दिया. घटना के बाद आरोपी कारोबारी को भोपिया के पास सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए. पीड़ित की रिपोर्ट पर थाना कोटपूतली में धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.
अलग-अलग जगहों से किया गिरफ्तार: पुलिस ने लगातार प्रयास कर चारों आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग-अलग स्थानों से बापर्दा गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ घोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेरसिंह राजपूत शामिल है. चारों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. फिलहाल आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है. पुलिस इस संगठित अपराध से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.