ETV Bharat / state

इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी की वारदात का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्यावर के प्रबंधक शेर सिंह चौहान की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी परिस देशमुख के सुपरविजन में अतिरिक्त एसपी श्याम सुंदर विश्नोई के नेतृत्व में टीमें गठित की गईं. एफएसएल टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए और तकनीकी विश्लेषण किया गया. एसओजी ने ब्यावर निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू महाराज, देवेंद्र सिंह, प्रताप शेर सिंह उर्फ शेरू और प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया है. इन्हें पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है. मुख्य आरोपी गुजरात निवासी पंकज वाघेला अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपी प्रेम सिंह पेट्रोलियम चोरी के दो मामलों समेत पांच मामलों में चालानशुदा है, जबकि फरार पंकज वाघेला छह मामलों में वांछित है.

जयपुर: राजस्थान एसओजी ने इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने तेज दबाव वाली पाइपलाइन को पंचर करके चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. घटना अगस्त 2023 में पाली जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र के गांव रामगढ़ में हुई थी.

पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पाइपलाइन में वाल्व लगाकर चोरी की योजना बनाई. उच्च दबाव वाली पाइपलाइन को पंचर करने की तकनीकी जानकारी न होने के कारण आरोपियों ने गुजरात के अहमदाबाद निवासी पंकज वाघेला से संपर्क किया, जो इस तरह के अपराधों में पहले भी शामिल रहा है. वाघेला ने लाखों रुपए में तकनीकी कार्य करने की बात कही. चोरी से होने वाली आय को चारों में बराबर बांटने और प्रताप शेर सिंह को मासिक भुगतान का तय हुआ.

इसे भी पढ़ें: IOC की पाइप लाइन में सुरंग बनाकर ऑयल चोरी का मामला, एफएसएल टीम पहुंची मौके पर

योजना के तहत वाघेला औजारों और जनरेटर के साथ रामगढ़ पहुंचा. लक्ष्मण सिंह रावत के खेत से गुजर रही पाइपलाइन में वाल्व लगाया गया और पाइप जोड़कर टैंकर में पेट्रोलियम भरने की व्यवस्था की. वाल्व के चारों ओर मिट्टी के कट्टे लगाकर उसे ढक दिया गया और खेत की जुताई कर दी ताकि किसी को भनक न लगे. आरोपियों ने एक रात टैंकर ले जाकर चोरी का प्रयास किया, लेकिन पाइपलाइन में प्रवाह कम होने से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम नहीं निकाल सके. टैंकर वापस ले जाते समय वह दलदल में फंस गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद अन्य ट्रैक्टरों की सहायता से निकाला गया. इस दौरान खेत की सतह पर असामान्य बदलाव आ गए. आईओसीएल की नियमित गश्त के दौरान मिट्टी ढीली देख संदेह हुआ और निरीक्षण में पाइपलाइन से छेड़छाड़ का पता चला. घटना उजागर होने के बाद आरोपी फरार हो गए थे. एसओजी अब गिरोह के नेटवर्क की पहचान कर अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है.