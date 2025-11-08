ETV Bharat / state

मजदूरों के कपड़े उतारकर पीटने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई

क्रेशर प्लांट में डीजल चोरी के शक में 2 वर्करों को पीटने की वारदात सामने आई थी.

CASE OF STRIPPING AND BEATING
बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
बलरामपुर: वर्कर से बेरहमी करने और कानून अपने हाथ में ले वाले 4 आरोपियों पर अब पुलिस का शिकंजा कस गया है. पूरी वारदात बरियो पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भिलाई खुर्द गांव की है. गांव में संचालित क्रेशर प्लांट में डीजल चोरी का कथित मामला सामने आया था. चोरी के शक में प्लांट में काम करने वाले दो वर्करों के कपड़े उतारकर और उनको रस्सी से बांधकर पीटा गया.

कपड़े उतारकर मजदूरों की पिटाई: मजदूरों की बेरहमी से पिटाई किए जाने के मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. घटना बीते 4 नवंबर की है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. जिसके बाद पुलिस ने दोनों पीड़ितों की शिकायत पर सात नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 127 (2) 296, 351(2), 191(2)191 (3), 3(2) सहित ST/SC एक्ट की धाराओं में केस दर्ज आरोपियों की तलाश में जुट गई.

4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

विनोद सारथी जो क्रेशर प्लांट में पोकलेन मशीन चलाता है उनपर कुछ लोगों ने डीजल चोरी का आरोप लगाया और उनके साथ मारपीट की. इस संबंध में पुलिस ने विनोद सारथी नामक व्यक्ति को तलब कर पूछताछ कि तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि उनके साथ मारपीट हुई है. फरियादी की बात सुनने लिखित रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस चौकी बरियो में मारपीट की धाराओं के तहत नामजद 7 अभियुक्तों के विरुद्ध एवं अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है. प्रकरण में नामजद एवं अन्य में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पकड़े गए चारों आरोपियों को आज न्यायिक रिमांड पर राजपुर न्यायालय में पेश किया गया है. इस मामले में शेष आरोपी जो बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना किया गया है. जल्द ही शेष आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी: इमैनुअल लकड़ा, SDOP


बरियो पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार: बरियो पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर 7 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की. मारपीट करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने टीम गठित कर फरार आरोपियों में से रविशंकर यादव, आनंद बिसी, मनोज यादव और अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है.

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी: इस मामले में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी इमैनुअल लकड़ा ने कहा कि जो भी लोग इस मामले में दोषी होंगे उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. कानून सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा. बरियो पुलिस बाकि फरार लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

