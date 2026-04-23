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जानलेवा हमले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

प्रतिकात्मक तस्वीर ( IANS )

धौलपुर: डकैती प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 10 साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने मुख्य अभियुक्त डकैत रामदत्त समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अदालत ने आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश गोयल ने डकैत रामदत्त, उदय सिंह, निरंजन और राममूर्ति को दोषी ठहराया. इन सभी को उम्रकैद के साथ-साथ प्रत्येक पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह मामला 30 अक्टूबर 2014 को राजाखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था. सतीश चंद्र शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक. (ETV Bharat dholpur)