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जानलेवा हमले के चार आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

भूमि विवाद को लेकर आरोपियों ने दस साल पहले पिता पुत्र पर हमला किया था. मामले में पांच आरोपी अभी फरार हैं.

Life Imprisonment In Dholpur
प्रतिकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 4:01 PM IST

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धौलपुर: डकैती प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने 10 साल पुराने जानलेवा हमले के एक मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने मुख्य अभियुक्त डकैत रामदत्त समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, अदालत ने आरोपियों को जुर्माने से भी दंडित किया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि न्यायाधीश गोयल ने डकैत रामदत्त, उदय सिंह, निरंजन और राममूर्ति को दोषी ठहराया. इन सभी को उम्रकैद के साथ-साथ प्रत्येक पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह मामला 30 अक्टूबर 2014 को राजाखेड़ा थाने में दर्ज किया गया था.

सतीश चंद्र शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक. (ETV Bharat dholpur)

पढ़ें: धौलपुर: 9 साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

यह घटना 4 बीघा जमीन के विवाद को लेकर हुई थी, जिसमें रिखब चंद जैन और उनके बेटे संजय पर उस समय जानलेवा हमला किया गया था. उन्होंने बताया कि रामदत्त सहित तीन आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे. आरोपियों ने पिता-पुत्र पर फायरिंग की, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

पांच आरोपी अभी भी फरार: इस मामले में पांच अन्य आरोपी देवा, तेजा, आदित्य, अजीत और प्रमोद अभी भी फरार हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई.

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