ETV Bharat / state

हाईवे पर लुटेरों का आतंक: मुंबई के फोटोग्राफरों से लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

हाइवे पर लूट के आरोपी गिरफ्तार ( Etv Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: नेशनल हाईवे-48 पर मुंबई के फोटोग्राफरों को बंधक बनाकर लूटने वाले बदमाशों का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस थाना बिछीवाड़ा और जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ राजस्थान और गुजरात में 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोपियों के पास से धारदार हथियार और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है. रात के अंधेरे में अंजाम दी थी वारदात: एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 9 फरवरी की रात एनएच-48 पर आमझरा-बरोठी के बीच एक पेट्रोल पंप के पास यह वारदात हुई थी. मुंबई के दो फोटोग्राफर प्राइवेट टैक्सी से अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहे थे. आधी रात को बारौठी पुलिया के पास तकनीकी खराबी के चलते गाड़ी रुक गई. ड्राइवर पेट्रोल लेने पंप पर गया ही था कि बाइक पर सवार बदमाशों ने कार में बैठे दोनों फोटोग्राफरों को बंधक बना लिया. उनके साथ मारपीट कर कैश और कैमरे लूट लिए. पेट्रोल लेकर लौटे ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बदमाश मौके से कार भी लूटकर ले गए थे. पढ़ें: कोटा में लुटेरों का आतंक, एक ही दुकान के मालिक नौकर से अलग-अलग जगह लूट