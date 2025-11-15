ETV Bharat / state

लड़की बनकर करते थे चैट, बकरा-बकरी बेचकर ठगते थे रुपए, चार गिरफ्तार

भरतपुर/डीग: सोशल मीडिया पर लड़की बनकर चैट करना, सस्ते दाम में ऑनलाइन बकरा-बकरी बेचने का झांसा देना और फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को फंसाना, इसी तरीके से मेवात क्षेत्र में सक्रिय चार साइबर ठग हजारों-लाखों की ठगी कर रहे थे. सीकरी थाना पुलिस ने इनकी चालाकियां भांपते हुए चारों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा. आरोपियों से 8 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई.

सीकरी थानाधिकारी टीकम सिंह ने एएसआई दशरथ सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की थी. ‘एंटीवायरस अभियान’ के तहत इलाके में साइबर अपराधियों की तलाश जारी थी, तभी साइबर सेल डीग से सूचना मिली कि साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज ठगी शिकायतों में उपयोग किए गए कुछ मोबाइल नंबरों की लोकेशन गांव झंझार और वजीरखेड़ी के बीच आ रही है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने बांध के पास चार युवकों को मोबाइल चलाते देखा. युवकों ने वर्दीधारियों को देखते ही मोबाइल छिपाने की कोशिश की. शक के आधार पर पुलिस ने रोका और पूछताछ की. चारों युवकों की पहचान नसीम पुत्र कमरू (20), वकील पुत्र कमरू (27), नसीम पुत्र सुबेदार (25) और अफसर पुत्र जमिता (22) के रूप में हुई, जो सभी थाना सीकरी क्षेत्र के रहने वाले हैं.

पढ़ें:ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 : डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 साइबर ठग गिरफ्तार