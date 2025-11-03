पुलिस ने नकबजन गिरोह 'मोग्या गैंग' के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
सवाईमाधोपुर जिले के कई थानों में पिछले कुछ समय से चोरी व नकबजनी के डेढ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हुए थे.
November 3, 2025
सवाई माधोपुर: पुलिस ने चोरी व नकबजनी गिरोह 'मोग्या गैंग' के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सवाई माधोपुर व आसपास के इलाकों में वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनिवाल ने बताया कि 'मोग्या गैंग' ने पिछले कुछ समय से जिले के बौंली, सूरवाल, बहरावण्डा कला और चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्रों में चोरी और नकबजनी की करीब डेढ़ दर्जन से भी अधिक वारदातों को अंजाम दिया था. जिले के विभिन्न थानों की पुलिस आरोपियों की तलाश में थी. इस पर उन्होंने पुलिस की एक विशेष टीम का गठन किया था. टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर तंत्र के सहयोग से आरोपियों की पहचान कर उनकी घेराबंदी की और गिरोह के चार आरोपियों को जाट बड़ौदा गंगापुरसिटी और बनास नदी पक्का बंधा टोंक से दबोच लिया.
इन आरोपियों को पकड़ा: एसपी ने बताया कि पुलिस ने जोधाराम उर्फ चाच्या उर्फ जोधा मोग्या और रामफूल मोग्या दोनों निवासी टोंक, मुकेश उर्फ समान मोग्या और गुड्डू मोग्या दोनों निवासी दौसा को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि जोधाराम उर्फ चाच्या उर्फ जोधा मोग्या गैंग का सरगना है. आरोपियों के खिलाफ सवाई माधोपुर, करौली और दौसा जिलों के कई थानों में डेढ़ दर्जन से भी अधिक चोरी एवं नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं.
पहले करते थे रैकी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी चोरी एवं नकबजनी की वारदात को अंजाम देने से पहले रैकी करते थे. उसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी का प्रयास भी कर रही है.