महिलाओं के कपड़े पहनकर चेन स्नैचिंग करने वाले चार शातिर गिरफ्तार, पुलिस ने सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाया

चूरू पुलिस ने चारों शातिर बदमाशों के सिर मुंडवाकर महिलओं के कपड़े पहनाकर बाजार में जुलूस निकाला गया.

चेन स्नैचिंग करने वाले चार शातिर गिरफ्तार
चेन स्नैचिंग करने वाले चार शातिर गिरफ्तार (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 8:47 PM IST

चूरू: पुलिस ने चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीनी गई सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है. सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी वारदात से पहले महिलाओं के कपड़े (साड़ी-सलवार सूट) पहनकर इलाके में रेकी करते थे, ताकि किसी को शक न हो.

2 दिसंबर की वारदात से हुआ खुलासा: जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि 2 दिसंबर को वार्ड नंबर-58 निवासी 60 वर्षीय महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दो नकाबपोश बाइक सवार युवक उनकी दुकान पर आए और गले से करीब ढाई तोला सोने की चेन छीनकर फरार हो गए. मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई.

CCTV और तकनीकी जांच से पहुंचे आरोपियों तक: एएसपी सुनील कुमार, सर्किल ऑफिसर सुनील झाझड़िया और कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी जांच की. मेहनत रंग लाई और चारों आरोपी चिन्हित कर लिए गए. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुन्नावर हुसैन, मुरलीधर, प्रमोद कुमार, कुमार सानू को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा: एसपी ने बताया कि आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग पहले महिलाओं के कपड़े पहनकर दुकानों और गलियों में घूमकर रेकी करते थे. लक्ष्य तय होने के बाद बाइक पर आकर चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 17 ग्राम सोने की चेन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की, जिनकी कुल कीमत करीब 2 लाख रुपये है. एसपी के अनुसार चारों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं और लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

सिर मुंडवाकर महिलाओं के कपड़ों में बाजार में घुमाया: गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनोखा कदम उठाया. आरोपियों के सिर मुंडवाए गए और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर चूरू के मुख्य बाजार में पैदल जुलूस निकाला गया. पुलिस का कहना है कि इससे लोगों में अपराध के प्रति जागरूकता आएगी और समाज में यह संदेश जाएगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं तथा अपराधी कितनी भी चालाकी करें, अंत में पकड़े ही जाते हैं.

