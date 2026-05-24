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मुरादाबाद में पत्नी समेत चार गिरफ्तार; प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पति की हत्या, करंट लगाकर दिया जहरीला पदार्थ

एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

मुरादाबाद में पत्नी समेत चार गिरफ्तार
मुरादाबाद में पत्नी समेत चार गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:40 PM IST

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मुरादाबाद : जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. पुलिस ने बीती 22 मई को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी, बहन और एक अन्य युवक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. आरोपियों ने पहले युवक को करंट लगाया और उसके बाद जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी.

पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 22 मई को थाना मझोला क्षेत्र के रहने वाले एक युवक (28) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना मिली थी. मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाया था.

आरोप था कि युवक की पत्नी का मुरादाबाद के रहने वाले अंकित के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते युवक की पत्नी, उसकी बहन, प्रेमी अंकित और अजय दिवाकर नाम के युवक ने षडयंत्र रचकर पहले मारपीट की फिर बिजली का करंट लगाकर और जहरीला पदार्थ देकर हत्या कर दी.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना मझोला में मुकदमा पंजीकृत किया. जिसके बाद खुलासे के लिये टीम गठित की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसकी बहन, आरोपी अंकित और अजय दिवाकर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है.



एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने घटना के संबंध में बताया कि थाना मझोला पर एक व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है. उन्होंने बताया कि छानबीन की गई तो सामने आया कि युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी अंकित, छोटी बहन और एक अन्य आरोपी अजय के साथ मिलकर की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में प्रेम प्रसंग का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, शव बैग में भरकर फेंका, गिरफ्तार

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