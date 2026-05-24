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मुरादाबाद में पत्नी समेत चार गिरफ्तार; प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर पति की हत्या, करंट लगाकर दिया जहरीला पदार्थ

मुरादाबाद में पत्नी समेत चार गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )