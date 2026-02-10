एक साथ ढ़ाई लाख कैश लेकर चलना गैरकानूनी, धमकाकर पुलिसवालों ने कारोबारी को लूटा
इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का मामला, दो आरोपियों ने दो पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर कमोडिटी कारोबारी को लूटा. एमआईजी थाने में पदस्थ हैं आरोपी पुलिसकर्मी, लूट का मुकदमा दर्ज कर दोनों हिरासत में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 9:12 PM IST
इंदौर: पलासिया पुलिस ने एक कमोडिटी कारोबारी के साथ लूट के मामले में दो पुलिसकर्मी सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है. पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी अल्फाद अपने भाई के साथ प्रापर्टी टैक्स भरने के लिए क्षेत्र में मौजूद डिपॉजिट मशीन पर ढाई लाख रुपए नगद लेकर गए.
इसी दौरान क्षेत्र में ही रहने वाला नावेद अपने साथी साहिल के साथ वहां पर पहुंचा और कारोबारी से कहा कि इतने रुपए नगद लेकर चलना गैरकानूनी है. इसके बाद उन्होंने वहां पर दो अन्य युवकों को बुला लिया जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे.
इसके बाद चारों आरोपियों ने दो लाख नगद सहित छह लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया. मामले में फरियादी द्वारा पलासिया पुलिस को शिकायत की गई. पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू की. जांच के दौरान नावेद और उसके साथी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से अन्य दो पुलिसकर्मी बनकर आए हुए युवकों के बारे में पूछताछ की. आरोपियों ने बताया कि दोनों आरोपी एमआईजी थाने में पदस्थ हैं.
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, दोनों पुलिसकर्मियों को पलासिया थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया. पूछताछ के दौरान वे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे पाए. जिसके बाद पलासिया पुलिस ने एमआईजी थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक मनोज और आरक्षक अविनाश के खिलाफ भी लूट का मुकदमा दर्ज कर दोनों को हिरासत में ले लिया. उनसे पूछताछ की जा रही है.