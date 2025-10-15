शाहपुरा में सलीम फायरिंग मामले में मास्टरमाइंड सहित चार आरोपी गिरफ्तार
शाहपुरा में फायरिंग की घटना के पीछे प्रेम-प्रसंग का कारण बताया जा रहा है.
Published : October 15, 2025 at 6:09 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के शाहपुरा कस्बे के त्रिमूर्ति चैराहे पर सोमवार रात हुई फायरिंग की घटना में शाहपुरा पुलिस को बुधवार को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. शाहपुरा एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि शाहपुरा कस्बे के त्रिमूर्ति सर्कल के पास सोमवार रात हुई फायरिंग आपसी रंजिश और प्रेम-प्रसंग विवाद के कारण हुई थी. पुलिस ने हमले की घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शालीम खां पुत्र मोहम्मद रफीक सैयद, मोहम्मद इस्माईल पुत्र मोहम्मद जमील मेवाती, फयाज पुत्र अजीज खान पठान शामिल हैं, जो तीनों उदयपुर निवासी हैं, जबकि चौथा आरोपी मोहब्बत खां पुत्र शोकत खां कायमखानी शाहपुरा का निवासी है. एएसपी आर्य ने बताया कि वारदात की योजना उदयपुर में बनाई गई थी और घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी विशेष रूप से शाहपुरा आए थे. 13 अक्टूबर की रात को त्रिमूर्ति चैराहे पर सलीम खां नामक युवक पर फायरिंग की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था.
यह वारदात शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर हुई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने फायरिंग के बाद शहर के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिनसे मिले अहम सुरागों के आधार पर आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया गया.
प्रेम-प्रसंग का था मामला: पुलिस के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि सलीम खां के बेटे शमीर के विवादित प्रेम-प्रसंग और पुराने झगड़े के चलते यह हमला करवाया गया था. मास्टरमाइंड शालीम खां ने बाकी साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई और फायरिंग को अंजाम दिया.