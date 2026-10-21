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लड़की की आईडी बनाकर बांग्लादेशियों से करते सोशल मीडिया पर दोस्ती, अश्लील वीडियो बना एक हजार लोगों से ठगे एक करोड़

साइबर क्राइम पुलिस थाना, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान 3.0 के तहत कार्रवाई कर साइबर ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार किए. ये फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर बांग्लादेशी नागरिकों से दोस्ती करते और फिर वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो बनवा सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ठगते थे. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बांग्लादेश के 1 हजार लोगों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ठगने का पता चला है. पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. अन्य आरोपियों की तलाश है.

मोबाइल में मिले अहम सुराग: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि धौलागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि मौजा उकसी के बांध की पाल पर कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं. धोलागढ़ थाना अधिकारी चौथमल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वहां पहुंच 4 आरोपियों को दस्तयाब किया. इनके मोबाइलों में साइबर ठगी से अहम साक्ष्य मिले. पुलिस आरोपियों को थाने ले आई. गिरफ्तार आरोपी शालीम खान (24) साइबर ठग गिरोह का संचालक है. इस गिरोह में 20 सदस्य हैं. ये आरोपी फेसबुक पर लड़की के नाम से आईडी बनाकर बांग्लादेशी नागरिकों से दोस्ती करते. फिर फेक अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करते हैं. शालीम के साथ दीनू खां (40), राहुल खान (24) एवं निजामुद्दीन (19) भी पकड़े गए. इनसे 5 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड व दो सिम जब्त की, अन्य आरोपियों की तलाश है.