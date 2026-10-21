लड़की की आईडी बनाकर बांग्लादेशियों से करते सोशल मीडिया पर दोस्ती, अश्लील वीडियो बना एक हजार लोगों से ठगे एक करोड़
मौजा उकसी के बांध की पाल से पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल में मिले अहम सुराग.
Published : October 21, 2026 at 8:20 PM IST
अलवर: अलवर पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान 3.0 के तहत कार्रवाई कर साइबर ठगी के चार आरोपी गिरफ्तार किए. ये फेसबुक पर लड़की के नाम से फर्जी आईडी बनाकर बांग्लादेशी नागरिकों से दोस्ती करते और फिर वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो बनवा सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ठगते थे. प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बांग्लादेश के 1 हजार लोगों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ठगने का पता चला है. पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है. अन्य आरोपियों की तलाश है.
मोबाइल में मिले अहम सुराग: पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि धौलागढ़ पुलिस को सूचना मिली कि मौजा उकसी के बांध की पाल पर कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं. धोलागढ़ थाना अधिकारी चौथमल के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वहां पहुंच 4 आरोपियों को दस्तयाब किया. इनके मोबाइलों में साइबर ठगी से अहम साक्ष्य मिले. पुलिस आरोपियों को थाने ले आई. गिरफ्तार आरोपी शालीम खान (24) साइबर ठग गिरोह का संचालक है. इस गिरोह में 20 सदस्य हैं. ये आरोपी फेसबुक पर लड़की के नाम से आईडी बनाकर बांग्लादेशी नागरिकों से दोस्ती करते. फिर फेक अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करते हैं. शालीम के साथ दीनू खां (40), राहुल खान (24) एवं निजामुद्दीन (19) भी पकड़े गए. इनसे 5 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड व दो सिम जब्त की, अन्य आरोपियों की तलाश है.
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एक करोड़ ठग चुके: एसपी चौधरी ने बताया कि यह गिरोह वर्ष 2024 से काम कर रहा है. अब तक 1 हजार लोगों से सेक्सटॉर्शन कर करीब 1 करोड़ रुपए फ्रॉड कर चुके. आरोपी शालीम खान व्हाट्सअप पर गिरोह चलाता था. सदस्यों को बांग्लादेशियों की फेसबुक आईडी का लिंक भेजता और लड़की के नाम से फेक आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेट भिजवाता. फिर अश्लील बातें करने को वीडियो कॉल के लिए बोलते और वीडियो बना लेते. इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलते.
ऐसे मंगवाते पैसे: एसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्य शालीम खान से Bkash ऐप, जो बांग्लादेश में स्मार्टफोन से सीधे डिजिटल लेनदेन, भुगतान में इस्तेमाल होता है, के नंबर लेते और आगे बांग्लादेश में पीड़ित को भेजते. पीड़ित Bkash ऐप के नंबर पर पैसे डालते और स्कीन शॉट गिरोह को भेजता तो शालीम इसे मैनेजर पुत्र भूल्लू खान को भेजता. मैनेजर उसका स्क्रीन शॉट बांग्लादेश में अपने साथी को भेजकर वहां के बैंक खातों में राशि जमा कराते. बांग्लादेश में बैठे गिरोह उस राशि को एटीएम, चैक व अन्य माध्यम से कैश में निकलवाता. अपना कमीशन काटकर बाकी राशि यूएसडीटी एवं बैंक खातों के जरिए मैनेजर को वापस भेजता. इस प्रक्रिया में बांग्लादेश व भारत के बैंक खातों का उपयोग किया जाता.
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नकदी का ज्यादा इस्तेमाल: एसपी चौधरी ने बताया कि अनुसंधान में पता चला कि मैनेजर की ओर से भारत में यह राशि कैश में निकाली जाती है. उसके बाद मैनेजर कमीशन काटकर राशि शालीम को नकदी देता है. शालीम अपना कमीशन काटकर गिरोह के सदस्य को पैसे देता. आरोपी ज्यादातर नकदी का उपयोग करते ताकि बैंक व पुलिस पकड़ ना सके.
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