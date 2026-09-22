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परवेज हत्याकांड में पुलिसकर्मी समेत चार गिरफ्तार, तीन पुलिसकर्मी निलंबित

चर्चित परवेज हत्याकांड में नामजद और वांछित समेत कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

परवेज हत्याकांड में पुलिसकर्मी समेत चार आरोपी गिरफ्ता
परवेज हत्याकांड में पुलिसकर्मी समेत चार आरोपी गिरफ्ता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 6:08 PM IST

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झांसी: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चर्चित परवेज अली हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इन चार गिरफ्तारियों के बाद नामजद और वांछित कुल 12 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है.

एसपी सिटी प्रीति सिंह (VIDEO Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार, गिरफ्तार किए गए नए आरोपियों की पहचान बड़ागांव गेट बाहर निवासी शिवम गुप्ता, सैयर गेट निवासी फरहान, तलैया मोहल्ला निवासी अफाक और ओरछा गेट निवासी अभिषेक के रूप में हुई है. चारों पर हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है.

आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विजय नगर निवासी 21 वर्षीय परवेज अली बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीए-एलएलबी के अंतिम वर्ष का छात्र था. 13 सितंबर की रात वह घर से निकला और देर रात नगरा हाट मैदान के पास गंभीर हालत में मिला. पुलिस ने आनन- फानन में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला हादसे का माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान और पैर पर मानव दांत से काटे जाने के निशान मिलने के बाद, पुलिस ने हत्या की दिशा में जांच शुरू की.

मामले की जांच के लिए पुलिस ने विशेष टीम गठित की और 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जहां से साक्ष मिलने के बाद, पुलिस आरोपियों तक पहुंची. पहले चरण में सात लोगों समेत प्रेमनगर थाने में तैनात सिपाही आशीष सिंह को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल तीन कार और सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं.

इस मामले में प्रेमनगर थाने में तैनात सिपाही आशीष सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. वहीं, घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों से छिपाने और लापरवाही के आरोप में तत्कालीन प्रेमनगर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडेय, मुख्य आरक्षी राघवेंद्र कुमार और आरक्षी कुलदीप कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं.

हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने जांच का दायरा परवेज के कथित ड्रग नेटवर्क तक बढ़ा दिया है. पुलिस उसके मोबाइल से डिलीट डेटा रिकवर करने के साथ-साथ उसके संपर्कों और लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. जम्मू-कश्मीर में उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामले और वहां उसके संपर्कों की भी जांच कर रही है.

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि झांसी में ड्रग्स की सप्लाई किन लोगों तक पहुंचती थी और इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. जानकारी के अनुसार परवेज के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं.

एसपी सिटी प्रीति सिंह के अनुसार इससे पहले गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों को न्यायालय ने एक अक्टूबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. अब चार और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड में शामिल सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

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