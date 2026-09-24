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साक्ष्य के अभाव में अमित गुप्ता हत्याकांड के चार आरोपी दोषमुक्त, 2008 में हुई थी हत्या

पीलीभीत: शहर के बहुचर्चित अमित गुप्ता उर्फ चिंटू हत्याकांड में साढ़े 16 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद फैसला आ गया है. अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अनु सक्सेना की विशेष अदालत ने ठोस साक्ष्यों के अभाव में चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. गौरतलब है कि मृतक चिंटू शहर के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखते थे और वह पूर्व विधायक स्वर्गीय बी.के. गुप्ता के सगे भतीजे थे. इस हाई-प्रोफाइल मामले में कुल पांच आरोपी थे, जिनमें से एक मुख्य आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है. बता दें कि मृतक के भाई सुमित गुप्ता ने थाना सुनगढ़ी में मुकदमा दर्ज कराया था.



8 मार्च 2008 को हुई थी वारदात: पुलिस मुताबिक, 8 मार्च 2008 की दोपहर दो लोग सुमित गुप्ता के भाई अमित उर्फ चिंटू को घर से बुलाकर ले गए थे. घटना के दो दिन बाद एक आरोपी ने फोन कर परिवार को सूचना दी कि चिंटू की हत्या कर दी गई है और उसका शव खेत में फेंक दिया गया है. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन शुरुआत में शव नहीं मिला. बाद में बीसलपुर थाना क्षेत्र में एक खेत के किनारे चिंटू का अधजला शव बरामद हुआ था. पूर्व विधायक के सगे भतीजे की हत्या से उस समय जिले भर में भारी सनसनी फैल गई थी.



14 गवाह हुए पेश, मुख्य आरोपी का हो चुका है निधन: पुलिस ने गहन विवेचना के बाद जहानाबाद के सैंजना निवासी घनश्याम, ज्ञान कॉलोनी निवासी द्वारिका प्रसाद, बड़हरा निवासी अनिल कुमार उर्फ रिंकू, बागगुलशेर खां निवासी अटल वाल्मीकि और अमर दास के विरुद्ध हत्या, शव गायब करने व गैंगस्टर एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. मामले में मुख्य आरोपी घनश्याम का निधन हो चुका है, जिसके चलते उसकी पत्रावली अलग कर दी गई. अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सुमित गुप्ता, सचिन गुप्ता, डॉ. के.के. शर्मा समेत कुल 14 गवाह न्यायालय में पेश किए गए.