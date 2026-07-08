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सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ की ठगी के मामले में चार आरोपियों को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े चार सह-आरोपियों को जमानत दे दी है. जस्टिस प्रतीक जालान ने चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने इस मामले के जिन चार सह-आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया उनमें अरुण मुथु, कमलेश कोठारी, बी मोहनराज और सुधीर शामिल हैं. कोर्ट ने चारों को ढाई-ढाई लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम के दो जमानतियों के आधार पर जमानत देने का आदेश दिया.

इस मामले में 4 दिसंबर, 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था. सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे. छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लॉंड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगी कार जब्त की गई थी. महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं. ईडी के मुताबिक, इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है. सुकेश के खिलाफ एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश का मामला भी लंबित है.