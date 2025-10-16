ETV Bharat / state

मामा से बदला लेने के लिए की थी भांजे की हत्या, किशोर की हत्या से उठा पर्दा, चार आरोपी गिरफ्तार

फूलपुर पुलिस ने 72 घंटे में खोला हत्या का राज, हत्या में प्रयोग की गई फार्च्यूनर और ईंट के टुकड़े बरामद

चार हत्यारोपी गिरफ्तार.
चार हत्यारोपी गिरफ्तार. (Prayagraj Police)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 6:06 PM IST

प्रयागराज: फूलपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय हसनैन की हत्या उसके मामा से बदला लेने के लिए की गई थी. सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट के दो टुकड़े और एक फार्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई है. हत्या के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और बदले की भावना है.


गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सलमान (20), मोहम्मद जुनैद (19), मोहम्मद शाहिल (22) और मोहम्मद सुहेल (20) शामिल हैं. सभी ग्राम संदलपुर, मलेथुआ (थाना फूलपुर) के निवासी हैं. पुलिस ने इन्हें परासिनपुर नहर के पास और थाना परिसर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर गाड़ी (UP66 H 5050) और ईंट के दो टुकड़े बरामद हुए हैं. मुख्य आरोपी शाहिद उर्फ बाबा पुत्र मोहम्मद हसन फिलहाल फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है.

डीसीपी सिटी गंगानगर, कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक कन्नौजापुर, बाबूगंज निवासी हसनैन आलम सोमवार शाम घर से सब्जी लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद गुमशुदगी की तहरीर दी. इसी बीच बुधवार को धुरवां गांव के पास गुलचप्पा नहर में एक शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची. पहचान कराने पर शव हसनैन का निकला.

डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी जुनैद ने बताया कि उसकी बहन इमराना बेगम की शादी हसनैन के मामा मोहम्मद मारूफ उर्फ राजू से नवंबर 2022 में हुई थी. शादी के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इमराना मायके लौट आई. इस मामले में दोनों पक्षों के बीच मई 2025 में मारपीट और मुकदमे भी दर्ज हुए थे. इसी रंजिश का बदला लेने के लिए जुनैद, सलमान, शाहिल और सुहेल ने मिलकर हसनैन को 13 अक्टूबर की शाम अगवा किया और उसकी ईंट से कूंचकर हत्या कर दी. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं.

