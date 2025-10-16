ETV Bharat / state

मामा से बदला लेने के लिए की थी भांजे की हत्या, किशोर की हत्या से उठा पर्दा, चार आरोपी गिरफ्तार

चार हत्यारोपी गिरफ्तार. ( Prayagraj Police )

प्रयागराज: फूलपुर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय हसनैन की हत्या उसके मामा से बदला लेने के लिए की गई थी. सर्विलांस और एसओजी की संयुक्त टीम ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट के दो टुकड़े और एक फार्च्यूनर गाड़ी बरामद की गई है. हत्या के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद और बदले की भावना है.

गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सलमान (20), मोहम्मद जुनैद (19), मोहम्मद शाहिल (22) और मोहम्मद सुहेल (20) शामिल हैं. सभी ग्राम संदलपुर, मलेथुआ (थाना फूलपुर) के निवासी हैं. पुलिस ने इन्हें परासिनपुर नहर के पास और थाना परिसर से गिरफ्तार किया है. आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त फार्च्यूनर गाड़ी (UP66 H 5050) और ईंट के दो टुकड़े बरामद हुए हैं. मुख्य आरोपी शाहिद उर्फ बाबा पुत्र मोहम्मद हसन फिलहाल फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है.

