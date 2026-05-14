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रांची में बस चालक से रंगदारी मांगनी पड़ी महंगी, पुलिस के हत्थे चढ़ें फायरिंग चार आरोपी

पुलिस के कब्जे में रंगदारी मांगने वाले आरोपी ( Etv bharat )

रांची: राजधानी में बस चालक से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने का मामला सामने आया है. पुलिस की तत्परता से घटना के तुरंत बाद एक आरोपी को हथियार के साथ दबोच लिया गया है. जबकि फरार अन्य आरोपियों को भी बाद में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया गया. घटना अरगोड़ा चौक के पास हुई घटित हुई थी.

ड्राइवर पर जानलेवा हमले की कोशिश

वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रांची से नालंदा जा रही ‘जीवन ज्योति’ नाम की बस नो इंट्री के कारण अरगोड़ा चौक से पहले रुक गई थी. इसी दौरान तीन आरोपी बस के पास पहुंचे. इनमें से दो आरोपी बस में चढ़ गए और चालक की कनपटी पर हथियार रखकर रंगदारी मांगने लगे. चालक ने विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. जिसमें ड्राइवर बाल-बाल बच गया.

मौके से एक आरोपी गिरफ्तार

घटना के वक्त अरगोड़ा चौक पर मौजूद पुलिस गश्ती दल और ट्रैफिक पुलिसकर्मी तुरंत बस की ओर दौड़े. पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगे लेकिन एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ मौके पर ही पकड़ लिया गया. जबकि दो अन्य आरोपी भागने में सफल रहे.

छापेमारी कर फरार समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी (नगर) के मार्गदर्शन में हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने लगातार छापेमारी करते हुए फरार दो आरोपियों और हथियार उपलब्ध कराने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया.