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कानपुर में वारदात को अंजाम देने जा रहे चार आरोपी गिरफ्तार; स्कॉर्पियो और तमंचा बरामद, दो की तलाश जारी

सेंट्रल जोन एडीसीपी अर्चना सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी जानकारी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:39 PM IST

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कानपुर : कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में एक बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से आ रहे चार बदमाशों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया है. पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस और घटना में इस्तेमाल की जा रही स्कॉर्पियो बरामद करने का दावा किया है. गिरोह के दो सदस्य मौका पाकर भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

सेंट्रल जोन एडीसीपी अर्चना सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

सेंट्रल जोन एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान कोहना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध स्कॉर्पियो में सवार कुछ लोग आपराधिक इरादे से कानपुर में दाखिल हो रहे हैं. जिसके बाद सूचना के आधार पर गंगा बैराज पर चेकिंग बढ़ा दी गई. जब संदिग्ध गाड़ी वहां पहुंची तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भाग निकला.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्काल आगे सूचना भेजकर नाकेबंदी की और गाड़ी को घेरकर रोक लिया. स्कॉर्पियो में कुल छह लोग सवार थे. पुलिस ने मौके पर ही सर्वेश त्रिपाठी और संतोष साहनी नाम के दो आरोपियों को दबोच लिया, जबकि चार अन्य भागने में सफल रहे. इसके बाद पुलिस टीम ने तलाशी अभियान चलाकर पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर दो और बदमाशों रोहित यादव उर्फ नेपाली और संजीत साहनी उर्फ पहाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी बदमाशों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. इनमें रोहित यादव उर्फ नेपाली के खिलाफ सबसे ज्यादा कुल 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वहीं, सर्वेश त्रिपाठी के खिलाफ 9 मामले, संजीत साहनी उर्फ पहाड़ी के खिलाफ 7 मुकदमे और संतोष साहनी के खिलाफ पूर्व में 3 मुकदमे पंजीकृत हैं.

एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि ये सभी आरोपी कानपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे. हालांकि, प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने कानपुर की किसी पुरानी घटना में शामिल होने की बात स्वीकार नहीं की है. आरोपियों के पास तमंचा कहां से आया, इस संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है और फरार दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : यूपी पुलिस का ACTION, मेरठ, गोंडा और चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में 7 बदमाश गिरफ्तार

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