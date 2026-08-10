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कुरुक्षेत्र में वकील के घर लूट मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपये भी बरामद

कुरुक्षेत्र : हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस ने सेक्टर-7 में हथियार के बल पर लूट मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने सेक्टर-7 में हथियार के बल पर लूट मामले के आरोपी कमल निवासी जिला पानीपत, साहिल निवासी जिला सोनीपत, प्रिंस निवासी जिला पानीपत व अंश जैन उर्फ़ लाला निवासी जिला सोनीपत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों से साढ़े 5 लाख रूपये बरामद किये गए हैं.

पत्नी को दो युवकों ने बनाया बंधक : प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन ने बताया कि दिनांक 7 अगस्त को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बलवंत सिंह वालिया सेक्टर-7 कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि वे करीब 30 साल से वकालत कर रहे हैं. उनकी दोनों बेटियां शादीशुदा हैं, वे अपनी पत्नी के साथ मकान में अकेले रहते हैं. दिनांक 6 अगस्त को रात करीब 9.30 बजे वे खाना खाकर अपने कुत्ते को घुमाने गली में गए. लगभग 10 बजे वे अपने घर के अन्दर आए. बाहर के गेट की चाबी उनके पास थी, उन्होंने अंदर से गेट लॉक कर दिया. फिर अपने घर के अंदर का दरवाजा भी बंद कर लिया. जब वे दरवाजा खोलकर अपने कमरे के अंदर गए तो उनकी पत्नी को 2 युवकों ने बंधक बना रखा था. वे अपनी पत्नी को छुड़ाने लगे तो 2 युवक और आ गये. इसके बाद चारों युवकों ने उन्हें पकड़ लिया.

कुरुक्षेत्र में वकील के घर लूट मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

सारी नकदी और जेवर सौंप दिए : उन्होंने आगे बताया कि दो युवकों के हाथ में पिस्टल थी, युवकों ने कहा कि तिजोरी में रखा सारा नकदी और जेवर निकालकर दो. उन्होंने डर के मारे तिजोरियों से निकालकर कैश और सोने/चांदी के परिवारिक जेवरात, बर्तन, मूर्तियां उनको दे दिये. आरोपी लूट के सामान को एक कपड़े के थैले में डालकर ले गये. आरोपी उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोलियां भी ले गए. आरोपियों ने उनके घर के डीवीआर और 4 कैमरे तोड़ दिए ओर पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी.