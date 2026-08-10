कुरुक्षेत्र में वकील के घर लूट मामले के 4 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपये भी बरामद
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीनियर वकील के घर लूट मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और लाखों रुपए बरामद हुए हैं.
Published : August 10, 2026 at 5:55 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 6:12 PM IST
कुरुक्षेत्र : हरियाणा की कुरुक्षेत्र पुलिस ने सेक्टर-7 में हथियार के बल पर लूट मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने सेक्टर-7 में हथियार के बल पर लूट मामले के आरोपी कमल निवासी जिला पानीपत, साहिल निवासी जिला सोनीपत, प्रिंस निवासी जिला पानीपत व अंश जैन उर्फ़ लाला निवासी जिला सोनीपत को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों से साढ़े 5 लाख रूपये बरामद किये गए हैं.
पत्नी को दो युवकों ने बनाया बंधक : प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन ने बताया कि दिनांक 7 अगस्त को पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बलवंत सिंह वालिया सेक्टर-7 कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि वे करीब 30 साल से वकालत कर रहे हैं. उनकी दोनों बेटियां शादीशुदा हैं, वे अपनी पत्नी के साथ मकान में अकेले रहते हैं. दिनांक 6 अगस्त को रात करीब 9.30 बजे वे खाना खाकर अपने कुत्ते को घुमाने गली में गए. लगभग 10 बजे वे अपने घर के अन्दर आए. बाहर के गेट की चाबी उनके पास थी, उन्होंने अंदर से गेट लॉक कर दिया. फिर अपने घर के अंदर का दरवाजा भी बंद कर लिया. जब वे दरवाजा खोलकर अपने कमरे के अंदर गए तो उनकी पत्नी को 2 युवकों ने बंधक बना रखा था. वे अपनी पत्नी को छुड़ाने लगे तो 2 युवक और आ गये. इसके बाद चारों युवकों ने उन्हें पकड़ लिया.
सारी नकदी और जेवर सौंप दिए : उन्होंने आगे बताया कि दो युवकों के हाथ में पिस्टल थी, युवकों ने कहा कि तिजोरी में रखा सारा नकदी और जेवर निकालकर दो. उन्होंने डर के मारे तिजोरियों से निकालकर कैश और सोने/चांदी के परिवारिक जेवरात, बर्तन, मूर्तियां उनको दे दिये. आरोपी लूट के सामान को एक कपड़े के थैले में डालकर ले गये. आरोपी उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर की गोलियां भी ले गए. आरोपियों ने उनके घर के डीवीआर और 4 कैमरे तोड़ दिए ओर पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी दी.
4 आरोपियों को पकड़ा गया : शिकायत पर थानेसर थाने में मामला दर्ज करके जांच की गई. सीन ऑफ़ क्राइम टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने अपराध अन्वेषण शाखा-1 व अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीमों का गठन करके जांच सौंपी. अपराध अन्वेषण शाखा-1 व अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीमों ने हथियार के बल पर लूट करने के आरोपी कमल निवासी जिला पानीपत, साहिल निवासी जिला सोनीपत, प्रिंस निवासी जिला पानीपत व अंश जैन उर्फ़ लाला निवासी जिला सोनीपत को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से साढ़े 5 लाख रुपये भी बरामद किये गए.
एक आरोपी पहले हुई चोरी में रहा है शामिल : जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लूट मामले में शामिल एक आरोपी इसी घर में पहले हुई चोरी की घटना में शामिल था. अन्य आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड के बारे में भी छानबीन की जाएगी. आरोपियों को अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से पुलिस रिमांड पर लिया जायेगा.
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