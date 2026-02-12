ETV Bharat / state

पंजाब से ला रहे थे 60 लाख की हेरोइन, श्रीकरणपुर में धरे गए चार आरोपी

श्रीगंगानगर/श्रीकरणपुर: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत ANTF टीम और श्रीकरणपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पदमपुर सड़क मार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप पुलिस ने जाल बिछाकर चार तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों 115 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई. इसकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है. तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई. हेरोइन पंजाब से ला रहे थे.

यह कार्रवाई ANTF के आईजी विकास कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देश पर की गई. ऑपरेशन में ANTF के सुखदीप सिंह और महिला कांस्टेबल जया की अहम भूमिका रही. पुलिस के अनुसार आरोपी जलालाबाद (पंजाब) से सीमावर्ती क्षेत्र रावला की ओर जा रहे थे. पुलिस दल को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया.

पढ़ें:पाक की ड्रोन घुसपैठ नाकाम, खाजूवाला बॉर्डर से 10 करोड़ की हेरोइन बरामद