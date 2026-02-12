ETV Bharat / state

पंजाब से ला रहे थे 60 लाख की हेरोइन, श्रीकरणपुर में धरे गए चार आरोपी

भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पदमपुर रोड स्थित ओवरब्रिज के समीप घेराबंदी कर चार तस्करों को पकड़ा, जिनसे 115 ग्राम हेरोइन बरामद हुई.

Police Station, Srikaranpur
पुलिस थाना, श्रीकरणपुर (ETV Bharat sriKaranpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 12, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
श्रीगंगानगर/श्रीकरणपुर: जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत ANTF टीम और श्रीकरणपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की. भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पदमपुर सड़क मार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप पुलिस ने जाल बिछाकर चार तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों 115 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई. इसकी बाजार कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है. तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई. हेरोइन पंजाब से ला रहे थे.

यह कार्रवाई ANTF के आईजी विकास कुमार और जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देश पर की गई. ऑपरेशन में ANTF के सुखदीप सिंह और महिला कांस्टेबल जया की अहम भूमिका रही. पुलिस के अनुसार आरोपी जलालाबाद (पंजाब) से सीमावर्ती क्षेत्र रावला की ओर जा रहे थे. पुलिस दल को देखकर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद टीम ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया.

कड़ियां जोड़ रही पुलिस: गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार पुत्र मनोहरलाल निवासी साधुवाली, दिलप्रीत सिंह पुत्र राजदीप, गुरप्रीत सिंह पुत्र हरबंस सिंह तथा अनिल कुमार पुत्र कृष्णलाल निवासी रावला के रूप में हुई है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क की अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है. पुलिस मामले का पता लगा रही है. मादक पदार्थ किसने दिया और कहां सप्लाई किया जाना था.

