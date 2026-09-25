समस्तीपुर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 4 हैवान भेजे गए जेल, दो का पुराना है आपराधिक रिकॉर्ड
समस्तीपुर पुलिस ने नाबालिग किशोरी से कथित बदसलूकी करने वाले चार युवकों को छह घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेजा. रिपोर्ट- सुमन मिश्रा
Published : September 25, 2026 at 12:50 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित बदसलूकी करने के आरोप में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और महज छह घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया.
दो आरोपियों पर पहले से केस दर्ज
गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार शामिल है, जो जगतसिंहपुर गांव का रहने वाला है और शराब कारोबार से जुड़ा है. पुलिस ने बताया कि उस पर पहले से मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है. राहुल कुमार भी जगतसिंहपुर गांव का निवासी है. पुलिस के अनुसार उस पर भी शराब से जुड़े मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हैं.
समस्तीपुर पुलिस की कार्रवाई:-कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र से दिनांक-23.09.2026 की संध्या में सोशल मीडिया पर प्रसारित वायरल वीडियो के संबंध में घटित घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।@bihar_police@ANI#samastipurpolice #HaiTaiyaarHum #samastipur #bihar pic.twitter.com/VBtVR5E5Xa— Samastipur Police (@Samastipur_Pol) September 24, 2026
एक पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज
तीसरा आरोपी रामबाबू सहनी जगतसिंहपुर गांव का रहने वाला है और चाय की दुकान चलाता है. चौथा आरोपी अवधेश पासवान बिजोलिया गांव का निवासी है. वे जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाता है. पुलिस ने चारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कर्पूरी ग्राम थाने में मामला दर्ज किया.
क्या कहती है पुलिस?
पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है. समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को एक-दूसरे से शेयर न करें. शेयर करने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.
"वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में हाजिर कर जेल भेज दिया है. इस वीडियो को शेयर करने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी."-अरविंद प्रताप सिंह, एसपी
क्या है पूरा मामला?
कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र की एक नाबालिग किशोरी के साथ कुछ युवकों द्वारा कथित दुर्व्यवहार किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैला. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी.
रील बना रही थी किशोरी
स्थानीय लोगों के अनुसार किशोरी बांध पर मोबाइल से रील बना रही थी. तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और उसके साथ कथित छेड़खानी करने लगे. वीडियो में किशोरी खुद को बचाने की कोशिश करती दिख रही है. उसने युवकों का विरोध किया, मदद के लिए आवाज लगाई और अपने भाई को बुलाने की बात कही. हालांकि इसके बावजूद युवकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसे जबरन घसीटने का प्रयास किया.
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