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समस्तीपुर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 4 हैवान भेजे गए जेल, दो का पुराना है आपराधिक रिकॉर्ड

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम थाना इलाके में एक नाबालिग किशोरी के साथ कथित बदसलूकी करने के आरोप में पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और महज छह घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया.

दो आरोपियों पर पहले से केस दर्ज

गिरफ्तार आरोपियों में विकास कुमार शामिल है, जो जगतसिंहपुर गांव का रहने वाला है और शराब कारोबार से जुड़ा है. पुलिस ने बताया कि उस पर पहले से मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है और वह जेल भी जा चुका है. राहुल कुमार भी जगतसिंहपुर गांव का निवासी है. पुलिस के अनुसार उस पर भी शराब से जुड़े मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत आरोप दर्ज हैं.

एक पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

तीसरा आरोपी रामबाबू सहनी जगतसिंहपुर गांव का रहने वाला है और चाय की दुकान चलाता है. चौथा आरोपी अवधेश पासवान बिजोलिया गांव का निवासी है. वे जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकान चलाता है. पुलिस ने चारों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत कर्पूरी ग्राम थाने में मामला दर्ज किया.

क्या कहती है पुलिस?

पूछताछ के बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है. समस्तीपुर के एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की गई. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को एक-दूसरे से शेयर न करें. शेयर करने पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.