नोएडा में बुजुर्ग की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, ईंटों से हमला कर ली थी जान

Published : January 30, 2026 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना बादलपुर क्षेत्र में खेत की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने चार आरोपियो को गिरफ्तार किया. महज 'बुलेट की आवाज' पर टोकना एक बुजुर्ग को इतना भारी पड़ा कि आरोपियों ने ईंटों से हमला कर उनकी जान ले ली.
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि आरोपी मनीष, अमित, आकाश और अभिषेक उर्फ सेकु को पुलिस ने राजतपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया है. इस ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस की टीमों को 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी पड़ी.
डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि पूछ्ताछ के दौरान जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है. हत्या की वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं, बल्कि महज एक मामूली विवाद था. घटना 17 जनवरी 2026 की है, जब ग्राम बम्बावड के कृष्णपाल और सुंदर अपने खेतों में गेहूं की रखवाली कर रहे थे. आरोपी मनीष अपने साथियों के साथ शराब पीकर बुलेट मोटरसाइकिल से गुजर रहा था.
बुलेट के साइलेंसर से निकल रही तेज आवाज पर जब बुजुर्ग कृष्णपाल ने मनीष को टोका, तो आरोपी गुस्से में आ गए. उनकी आपस में हाथापाई होने लगी. हाथापाई के दौरान मनीष ने कृष्णपाल के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उनका सिर ईंट से जा टकराया. इसके बाद आरोपियों ने दूसरे बुजुर्ग सुंदर के सिर पर भी पीछे से ईंट मार दी.
डीसीपी अवस्थी ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए भागते वक्त आरोपी मनीष घायल सुंदर का मोबाइल तोड़कर साथ ले गया. वहीं, अमित ने मृतक कृष्णपाल का आधार कार्ड उठा लिया, ताकि पहचान छुपाई जा सके. डीसीपी ने बताया कि आरोपी नोएडा के अलग-अलग हिस्सों में दूध की सप्लाई, सेल्स और होटल केयरटेकर का काम करता है. इनके पास से मृतक का आधार कार्ड और क्षतिग्रस्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है.
चोरी की बाइक से मोबाइल लूट करने वाले गिरोह सरगना के साथ गिरफ्तार
नोएडा पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का शुक्रवार को भंडाफोड़ करते हुए सरगना समेत दो बदमाशों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनके कब्जे से लूट के 23 मोबाइल फोन और चोरी की दो बाइक बरामद की है. गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है.
डीसीपी नोएडा यमुना प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार गिरोह का सरगना गाजियाबाद निवासी 27 वर्षीय इरशाद है, जबकि उसका साथी लोनी निवासी 26 वर्षीय जुलकाम है. दोनों आरोपी लंबे समय से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय थे और सुनियोजित तरीके से मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सुबह और शाम के समय वॉक पर निकलने वाले लोगों को निशाना बनाते थे. आरोपी चोरी की बाइकों का इस्तेमाल करते थे ताकि वारदात के बाद आसानी से फरार हो सकें. गिरोह के सदस्य पहले रिहायशी इलाकों, पार्कों और मुख्य सड़कों की रेकी करते थे. जैसे ही कोई व्यक्ति मोबाइल हाथ में लेकर चलता दिखाई देता, पीछे से झपट्टा मारकर मोबाइल लेकर फरार हो जाते थे.
