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मिर्जापुर में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

मिर्जापुर: जनपद पुलिस ने सरकारी योजनाओं और चंद पैसे का लालच देकर गरीबों को खाता खुलवाकर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, चेक बुक, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहित चार पहिया वाहन बरामद किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा के अनुसार, यह गैंग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और अधिक मुनाफे का लालच देकर गरीबों रो झांसे में लेता था. इसके बाद उनसे पैसे लेकर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में देश के अलग अलग हिस्से से ट्रांसफर करते थे, इस तरह से यह साइबर ठगी को अंजाम देते थे. आरोपी ज्यादातर खाते प्राइवेट बैंक में खुलवाते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष कुमार सिंह, कपिल देव भारद्वाज उर्फ मोनू, युवराज सिंह उर्फ राजा और आदर्श सिंह उर्फ मोनू के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं और उनकी उम्र करीब 21 से 23 वर्ष के बीच है. पकड़े गए गैंग के सदस्य चुनार और अदालहट थाना क्षेत्र के निवासी हैं.