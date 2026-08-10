ETV Bharat / state

मिर्जापुर में सरकारी योजनाओं के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, चेक बुक, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहित चार पहिया वाहन बरामद.

ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार
ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मिर्जापुर: जनपद पुलिस ने सरकारी योजनाओं और चंद पैसे का लालच देकर गरीबों को खाता खुलवाकर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, चेक बुक, वोटर आईडी, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहित चार पहिया वाहन बरामद किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन राजकुमार मीणा के अनुसार, यह गैंग सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और अधिक मुनाफे का लालच देकर गरीबों रो झांसे में लेता था. इसके बाद उनसे पैसे लेकर अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में देश के अलग अलग हिस्से से ट्रांसफर करते थे, इस तरह से यह साइबर ठगी को अंजाम देते थे. आरोपी ज्यादातर खाते प्राइवेट बैंक में खुलवाते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आशीष कुमार सिंह, कपिल देव भारद्वाज उर्फ मोनू, युवराज सिंह उर्फ राजा और आदर्श सिंह उर्फ मोनू के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी मिर्जापुर जनपद के निवासी हैं और उनकी उम्र करीब 21 से 23 वर्ष के बीच है. पकड़े गए गैंग के सदस्य चुनार और अदालहट थाना क्षेत्र के निवासी हैं.

पुलिस का कहना है जनपद में दो दर्जन से अधिक शिकायतें दर्ज की गई है. दर्ज शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. गिरोह के अन्य सदस्यों और साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. अब तक कितने अमाउंट का लेनदेन हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: झांसी में साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त; पुलिस ने तीन गांवों से 23 आरोपियों को दबोचा

TAGGED:

CYBERCRIMINAL ARRESTED MIRZAPUR
FRAUD NAME OF GOVERNMENT SCHEMES
FOUR CON MAN ARRESTED FROM MIRZAPUR
CYBER ​​FRAUD IN MIRZAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.