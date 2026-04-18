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कोटा: साइबर ठग गिरोह पकड़ा, जो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर करता था वारदात, दुबई के जरिए भेजते पैसा, चार गिरफ्तार

कोटा पुलिस ने पकड़े साइबर ठगी के चार आरोपी ( Photo Courtesy: Kota Police )

कोटा: शहर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह मामले में बड़ा खुलासा करते हुए लाखों रुपए की ठगी के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. कोटा निवासी बुजुर्ग से 46.50 लाख रुपए ठगी हुई थी. इस मामले में सामने आया कि ठगी की राशि दुबई के खातों में ट्रांसफर की जा रही थी. यह सब पाकिस्तानी साइबर ठग के इशारे पर हो रहा था. इस प्रकरण में अब तक 8,05,745 रुपए परिवादी को रिफंड करवा दिए, जबकि 1.75 लाख रुपए बैंक खातों में होल्ड करा दिए. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि विज्ञान नगर निवासी 75 वर्षीय दिनेश चंद्र गुप्ता से यह ठगी हुई थी. इसमें परिचित बनकर साइबर ठग ने लाखों रुपए लूट लिए थे. उन्होंने अपने अलग-अलग बैंक अकाउंट से 46.50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे. इस पर साइबर पुलिस थाने ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. पूरे मामले में जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था, उनकी पड़ताल शुरू की. इसके बाद बिहार के चंपारण जिले और हाल में भोपाल निवासी मोहम्मद अमजद उर्फ आर्यन (21), भोपाल निवासी राहुल पूर्वी (30), दीपक पूर्वी (20) और विजय कुमार (32) को भोपाल से गिरफ्तार किया. पढ़ें:Cyber Crime : सोशल साइट्स से फंसाते थे, करोड़ों की ठगी का अंदेशा, 7 साइबर ठग गिरफ्तार