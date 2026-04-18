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कोटा: साइबर ठग गिरोह पकड़ा, जो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर करता था वारदात, दुबई के जरिए भेजते पैसा, चार गिरफ्तार

कोटा पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का खुलासा किया. इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे.

Kota Police Apprehends Four Accused of Cyber ​​Fraud
कोटा पुलिस ने पकड़े साइबर ठगी के चार आरोपी (Photo Courtesy: Kota Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
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कोटा: शहर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह मामले में बड़ा खुलासा करते हुए लाखों रुपए की ठगी के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इस गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं. कोटा निवासी बुजुर्ग से 46.50 लाख रुपए ठगी हुई थी. इस मामले में सामने आया कि ठगी की राशि दुबई के खातों में ट्रांसफर की जा रही थी. यह सब पाकिस्तानी साइबर ठग के इशारे पर हो रहा था. इस प्रकरण में अब तक 8,05,745 रुपए परिवादी को रिफंड करवा दिए, जबकि 1.75 लाख रुपए बैंक खातों में होल्ड करा दिए.

कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि विज्ञान नगर निवासी 75 वर्षीय दिनेश चंद्र गुप्ता से यह ठगी हुई थी. इसमें परिचित बनकर साइबर ठग ने लाखों रुपए लूट लिए थे. उन्होंने अपने अलग-अलग बैंक अकाउंट से 46.50 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे. इस पर साइबर पुलिस थाने ने आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था. पूरे मामले में जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ था, उनकी पड़ताल शुरू की. इसके बाद बिहार के चंपारण जिले और हाल में भोपाल निवासी मोहम्मद अमजद उर्फ आर्यन (21), भोपाल निवासी राहुल पूर्वी (30), दीपक पूर्वी (20) और विजय कुमार (32) को भोपाल से गिरफ्तार किया.

पढ़ें:Cyber Crime : सोशल साइट्स से फंसाते थे, करोड़ों की ठगी का अंदेशा, 7 साइबर ठग गिरफ्तार

ये बरामदगी: आरोपियों से 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, 29 एटीएम और डेबिट कार्ड, 13 बैंक पासबुक और 10 चेक बुक के साथ 2 लाख नकदी भी बरामद की. इसके साथ ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मोहम्मद अमजद का पासपोर्ट भी पुलिस ने जब्त किया. मोहम्मद अमजद व्हाट्स कॉल व चैट से पाकिस्तानी सरगना से सम्पर्क में रहता था. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस डिमांड पर लिया गया. जब्त लैपटॉप और मोबाइल से काफी रिकॉर्ड मिला है. इसमें पाकिस्तानी सरगना से संपर्क की बात सामने आई है. ठगी का रिकॉर्ड पुलिस को मिला है.

7,000 में मिलता बैंक एकाउंट: साइबर थाना अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि आरोपी अमजद बैंक खातों से पैसे निकलवा पाकिस्तान में बैठे साइबर ठग के कहे खातों में एटीएम और डिपोजिट मशीन के जरिए जमा कराता था. इसी राशि को दुबई के जरिए भेजा जाता था. आरोपी राहुल, विजय व दीपक अमजद को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराते थे. इसकी एवज में 7000 रुपए अकाउंट होल्डर को देते थे. तीनों आरोपी करीब 100 खाते उपलब्ध करा चुके हैं. इनमें कुछ खाते महिलाओं के भी हैं. अमजद खाताधारकों से उनके खुद के नाम से जारी सिम व एटीम कार्ड भी लेता था. इसकी सहायता से मोबाइल फोन में यूपीआई ऐप के माध्यम से ठगी की राशि दुबई व भारतीय खातों में ट्रांसफर करता था.

पढ़ें: साइबर ठग ने गृह सचिव बनकर भीलवाड़ा सांसद को झांसे में लेने की कोशिश की, आरोपी गिरफ्तार

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